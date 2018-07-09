雙A 6月營收出爐 宏碁電競加持 表現略優華碩

筆電雙 A 今 (9) 日公布 6 月營收，不過雙 A 表現不同調，宏碁 (2353-TW) 由於衝刺電競產品，月營收表現上，及季營收季增、年增率，表現皆比華碩 (2357-TW) 好，華碩則受到挖礦需求降溫，加上手機供應鏈不順影響，營收表現平淡。

宏碁 (2353-TW) 6 月受惠電競產品翻倍成長，營收為 234.79 億元，月增 25.29%，年增 10.59%，第 2 季營收 584.65 億元，季增 6.68%，年增 9%，寫近 3 年來同期最佳表現，今年上半年為 1132.69 億元，年增 3.29%。

華碩 (2357-TW) 則面臨產業淡季影響，6 月品牌營收 349 億元，月增 35%，年減 1%，第 2 季品牌營收為 805 億元，季減 11%、年減 7%，華碩同時示警，第 2 季可能認列匯兌損失。

宏碁指出，今年上半年營收主要受惠電競產品營收翻倍， Chromebook 年增率雙位數，挹注營收表現，第 2 季受惠泛亞、泛美兩大地區營收表現穩健，同樣也有雙位數成長，特別是美國地區，年增近 2 成，表現亮眼。

華碩 6 月品牌營收為 349 億元，月增 35%、年減 1%，第 2 季品牌營收為 805 億元，季減 11%、年減 7%。

華碩指出，受到產業淡季影響，電腦出貨動能不明顯，加上挖礦需求遞減，以及手機供應鏈出貨不順等，皆使華碩第 2 季營收不如市場預期。

華碩認為，因為美中貿易戰而帶來的匯率波動，第 2 季將先面臨匯兌損失，且第 3 季終端市場與營運恐怕仍有不良影響。