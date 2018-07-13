完成大客戶交派任務？可成大賣嘉聯益 完美財務運作 投資人徒呼負負

金屬機殼大廠可成 (2474) 大賣軟板廠嘉聯益 (6153) 持股，公司簡單說明為「財務運作」，但外界對雙方策盟是否生變產生疑慮，導致週四 (12 日) 嘉聯益股價重挫。不過，據指出，當初可成參與嘉聯益現增，乃是在蘋果 (Apple) 授意下所為的財務支持，當此財務支持完成後，伴隨嘉聯益股價大漲，成為可成提款機殊不意外。然而，可成當初在認購嘉聯益現金增資的公告上言明為「長期投資」，且後來也解釋雙方為「強強聯手」的策略合作，以可成在台科技產業以及資本市場上的地位，完成現增之後才一個月就開始大賣持股，與一般市場對策略聯盟的認知大相徑庭，因此遭市場詬病。



一般企業界在進行策略聯盟時，多以私募案進行，有閉鎖三年的規定，不過，當初市場對可成直接參與嘉聯益現金增資案這件事沒有太多的懷疑，主要還是對於兩家大廠的信任，並且樂觀其成，而且有著蘋果這個大腕在後頭當靠山，嘉聯益股價被追捧其實不難預料。



投資界人士指出，這件事透露出資本市場的可操作空間與狼性。按照現增規範，以原股東以及員工的認購為主，但可成可以拿下超過總股本 10% 的現增額度，一般認為是嘉聯益大股東放棄認購禮讓可成。而這件事透露兩個可能，一是嘉聯益大股東資金不足，一是亟欲引進可成成為策略夥伴，雙方有著長遠規劃，但如今隨著可成賣股，看來並非如此。



關鍵是，普通股現金增資案並非如私募案有閉鎖期的規範，乃「無權利受限」情形，在新股上市之後即可開始買賣。只是市場萬萬沒有想到，一個備受矚目的「強強聯手」的策略合作案，還需要去防範這樣的「機關」，這也讓投資人不論是法人或散戶大感不可思議。



因此，當初市場傳言可成是在蘋果授意下對嘉聯益做財務支持的說法，如今回頭來看可能性極高。而如果只是純財務支持，在投資標的股價大漲一倍之後，賣出的理由當然很充分，可成宣稱的「財務運作」恐怕也是實情，但卻留下了一群套在高檔徒呼負負的投資人。

