大股東可成集團出售持股 嘉聯益盤中大跌逾5%

軟板大廠嘉聯益 (6153) 雖然將自 7 月下旬開始供應蘋果手機天用 LCP 材質軟板，且傳出上下半年業績將呈現三七比的消息，但近來關於良率提升速度不如預期等利空消息頻傳，而今早更因大股東可成集團出售持股，開盤即重挫，最低價位 54.9 元，下跌 3 元，最大跌幅超過 5%。可成公告，旗下子公司可耀累計處分有價證券之相關資料，自 5 月 14 日起到 7 月 11 日，出售嘉聯益持股 17,139 千股，出售均價 66.63 元，交易總金額近 11.42 億元，處份利益超過 4.86 億元。



而其實可成才在 3 月中旬公布，透過子公司可耀參加嘉聯益現增，取得嘉聯益逾 2.9 萬張增資股，躍升嘉聯益最大法人股東，持股比例 7.42%；嘉聯益更因可成集團的入股，加上取得蘋果 LCP 材質天線軟板股價連續大幅度走揚。