可成大賣持股 一季賺逾7億元 長投變短跑 嘉聯益恐被分手

可成 (2474) 今年 3 月參與軟板廠嘉聯益 (6153) 現增，集團持股逾 10%，躍居嘉聯益最大股東。不過，才不到一季的時間，可成就開始大賣嘉聯益持股，週四 (12 日) 盤前公告集團共賣出逾 2.6 萬張，持股只剩 3.64%，市場揣測雙方合作生變。儘管可成對外僅低調指稱，賣嘉聯益持股為財務運作，不過，根據 3 月現金增資時的公告，指出此乃「長期投資」，卻在不到一季的時間就大賣逾六成的持股，同時針對雙方原本透過持股進一步策略聯盟的計畫是否生變，也僅以不好說來回應，透露出內情的不單純。



當初可成入股嘉聯益時，坦言是因應「大客戶」的新品做準備。因嘉聯益與可成兩家公司分別在軟板、機殼產業為領先企業，合作將有助於開發更具競爭力的產品搶攻市場商機。



而近日則是傳出，嘉聯益雖已開始供應蘋果手機天線 LCP 材質軟板，但苦於良率不佳，不但影響供貨進度，也可能進一步衝擊獲利能力。但此是否為可成急流勇退的原因未獲證實。



根據公告，可成透過子公司可耀、益德與益盛三家全資子公司，4 月時分別持股嘉聯益 25139 張、7800 張、7800 張，合計共持股 40739 張，比例達 10.18%，成為嘉聯益最大股東。但週四公告處分 26189 張持股之後，僅剩 14550 萬張股票，持股比例 3.64%，其中，可耀持股剩下 8 千張，比例 2%，益德剩下 3276 張、0.82%，益盛則剩下 3274 張、0.82%。



而嘉聯益股價在可成入股之後一路飆漲，最高在 6 月中旬來到 76.3 元價位，波段大漲逾九成，可成則在 5/14 開始一路出脫持股，平均都出在 66 元以上，由於認購現金增資的每股價格僅 38 元，可成此波財務運作，數月之間獲利不菲，共計 7.41 億元，對財報不無小補。