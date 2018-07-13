〈財長歡送會〉許虞哲卸任是自己提的 蘇建榮：我背後少了一個巨人

財政部長許虞哲將於下周一 (16 日) 正式卸任，今 (13) 日他於財政部為他舉辦的歡送會上表示，擔任部長 786 個日子裡，感謝「一心一所三司四署五局六處」的幫忙，卸任是自己提出的，因為擔任公職已 40 年，需要休息一陣子。而即將接任的蘇建榮則表示，「對各位而言，你們還有一位新的部長在；但對我而言，背後卻沒有了一個巨人」。

財政部今天下午為即將卸任的部長許虞哲舉辦歡送會，蘇建榮代表財政部同仁致詞，他說，財政部所有同仁的心情都充滿感傷與感謝。但跟其他財政部同仁不同的是，「對各位而言，你們還有一位新的部長在；但對我而言，背後卻沒有了一個巨人」。在財政部的歷史上，資歷及經驗上沒有人比許虞哲更完整，他一步步踏著誠實而穩健的腳步，克服障礙和困難，充分展現專業，且一直告訴同仁，要簡政便民，替民眾著想，樹立了最佳的典範。

許虞哲致詞時數度哽咽，他表示，在 2016 年 5 月 20 日從前部長張盛和手中接下財政部部長重擔，至今大概 786 個日子，承蒙部裡的協助，能夠順利完成各項階段性的重大任務。

許虞哲表示，自民國 67 年 7 月擔任公職到今年，已有 40 個年頭，除擔任台北市稅捐處處長 3 年半時間以外，其餘時間都在部裡以及附屬機關服務，有機會為國家貢獻一己之力，覺得自己相當幸運。

許虞哲表示，這段時間，非常感謝「一心一所三司四署五局六處」，所謂「一心」是財政資訊中心，「一所」是財政人員訓練所，「三司」為綜合規劃司、國際財政司、推動促參司，「四署」是國庫署、賦稅署、關務署、國產署，「五局」分別是台北、北區、中區、南區及高雄國稅局，「六處」包括人事處、會計處、統計處、秘書處、政風處、法制處。

許虞哲同時也感謝 4 家國營事業、6 家公股銀行提供許多政策上的配合。也感謝三位次長，他提到，蘇建榮督導國庫業務，完成多家公股的改選、推動國銀員工優惠存款方案、協助推廣行動支付的任務，相信蘇次長完成這些艱鉅的任務，相信以後會一定能夠帶領大家完成後續財政的改革。