面板雙虎迎Q3旺季 法人估Q2仍可維持獲利不出現赤字

電視面板在 7 月止跌回穩，進入第 3 季旺季，有助面板廠營運，面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 相繼除息，外資卻是在除息當日轉為賣超，不過雙虎股價仍逐步往填息目標前進，法人估友達第 2 季毛利率、營益率將同步下滑，單季每股純益 0.18 元；群創也將維持獲利。

友達 6 月合併營收 248.3 億元，月減 3.5%，年減 13.1%，第 2 季合併營收 750.5 億元，季增 0.8%，年減 11.1%；累計前 6 月合併營收 1494.99 億元，年減 13.6%；董事長彭双浪透露，第 2 季營運可回暖，準備迎接第 3 季旺季。

友達預計 7 月 26 日召開線上法人說明會，公布第 2 季財報，第 1 季稅後純益 43.1 億元，季增 2.7%，每股稅後純益 0.45 元，受到電視面板價格續跌的影響，法人預估，友達第 2 季毛利率、營益率將分別降到 10%、3%，稅後純益 16.93 億元，每股純益 0.18 元。

群創 6 月合併營 248 億元，月增 12.6%，年減 11.7%，合計第 2 季合併營收 665 億元，季減 0.4% 年同期減少 21.4%；今年第 1 季稅後純益 29 億元，季減 31.6%，年減 75.2%，每股純益 0.3 元。

群創第 2 季大尺寸面板出貨表現遠優於預期，中小尺寸面板出貨符合預期；群創透露，大尺寸面板從 6 月已有部分尺寸價格上漲，第 2 季大尺寸面板業績逐月成長，第 3 季會比上季好。

據指出，群創 7 月電視面板包括 40、50、58、65 吋等產品，將上漲個位數百分比；法人認為，雖然電視面板第 2 季仍然下跌，但群創在 6 月已出現部分尺寸止跌反彈，預估第 2 季仍可維持獲利。

群創去年度股息 0.8 元，在 7 月 11 日除息，友達去年度股息 1.5 元，則是在 7 月 12 日除息，除息參考價為 11.9 元，雖然外資在兩家公司除息當日都轉為賣超，但雙虎目前仍在力拚填息路上，今 (13) 日盤中力守平盤之上。