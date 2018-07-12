〈陸股大反攻解析〉亞股獲激勵連袂彈 元大寶華解讀關鍵因素有3點

美國貿易代表署 (USTR) 於昨 (11) 日公布一份額外課稅的 2000 億清單，一度造成國際股市動盪，不過，今 (12) 日亞股反而由陸股大反攻帶動聯袂反彈，台股加權指數也成功收復年線位置，究竟到底如何看待升溫的美中貿易戰？元大寶華綜合經濟研究院對此指出 3 個理由，解析市場並未大受衝擊。

市場之所以見到多方反攻，關鍵在於 (1) 這次新公布的加徵關稅並不意外，且 (2) 額外 2000 億關稅的經濟衝擊並沒有比先前 500 億美元的關稅多出太多，(3) 美國不會馬上課稅，按照正常程序，實際的課稅約需等到 10 月。

元大寶華認為，美國總統川普在先前就已經表示過，如果中國對於美國這輪 500 億美元關稅進行報復，美國將會額外針對 2000 億美元的中國商品課稅，且不排除最終對中國 5500 億美元的商品都加徵關稅，因此，消息並不意外，只能說是遲來。

另一方面，乍看之下 2000 億美元相較 500 億美元的關稅是 4 倍，但其實不然，主要是因為川普對於中國商品的 500 億關稅稅率是 25%，因此對稅收的影響是 125 億美元，但這 2000 億美元的項目稅收是 10%，因此新增加的關稅成本為 200 億美元。

從執行面來看，目前只是展開 2000 億關稅的程序，而這個程序有三個過程，制定初步清單、公告與評論、正式執行三個階段。

目前處在制定初步清單的階段，上路最快在 10 月中旬左右，而這 3 個月內若中美有正式和解，或許有希望取消，也就是說，在還有談判時間的情況下，不宜直接假定這 2000 億美元的關稅一定會課。

元大寶華認為，川普在 500 億關稅中向國際傳遞出的訊息是，調升關稅不僅僅是威脅，而是一個實際行動，因此美國已經將球發給中國，中國要如何回應美國將會是後續的重點觀察項目。