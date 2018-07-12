三大法人買超25.8億元 大賣嘉聯益1.89萬張 外資期現貨同步做多

台股今 (12) 在亞股收紅拉抬下站回年線，終場收在 10738.38 點，較昨日上漲 61.54 點或 0.58%；三大法人外資買超 8 億元，投信賣超 1543 萬元，自營商買超 17.9 億元，三大法人買超 25.8 億元，三大法同步買超個股為聯電 (2303-TW)，三大法人同步賣超股則為嘉聯益 (6153-TW)。

期貨部分，外資期、現貨同步作多，台指期淨多單口數增加 5211 口，留倉多單口數 34952 口。

今日盤前傳出，可成以特定人身份參與嘉聯益現增案，已在每股約 66.6 元價位出脫嘉聯益股票達 2.6 萬張，三大法人今日也全數站在賣方，外資賣超 8920 張、投信賣超 9981 張，自營商賣超 1 張，三大法人合計賣超 1.89 萬張。嘉聯益今日也居外資、投信賣超張數第一，外資賣超嘉聯益張數更超越鴻海 (2317-TW)。

另外，外資一直看好的大立光 (3008-TW)，第 2 季每股純益為 41.01 元，獲利超越法人預期，上半年每股純益為 70.97 元，外資連賣 3 天，今日再賣超 124 張，投信買超 66 張，自營商買超 54 張，三大法人今日合計賣超 4 張。

證券分析師黃漢成指出，台股今日收復年線，初步完成築底態勢，技術指標在 KD 值、MACD 翻多，指數可望上攻月、季線，外資在操作上以先布局指數期貨再偏多操作現貨。

外資今日買超前 5 名為臺企銀、國泰金、聯電、英業達、玉山金，其中臺企銀、國泰金買超超過 1 萬張；外資賣超前五名為集中 CD-R 個股，賣超嘉聯益、鴻海、友達、中環、錸德。

投信今天在現貨市場買超前 5 名股票為遠東新、聯電、嘉澤、信昌化、辛耘；賣超前五名為嘉聯益、聯強、強茂、微星、光磊。

自營商今天在現貨市場買超前 5 名股票為旺宏、正新、燿華、聯電、瀚宇博德，自營商今天在現貨市場賣超前 5 名股票為友達、開發、晶電、群創、中鴻。