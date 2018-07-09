中國4大新經濟轉型商機潛力大外資急卡位 陸股下半年不看淡

2018 下半年的第一週，陸股表現在中美貿易戰紛擾之下仍尚未起色，但是今 (9) 日出現反彈，展望後市，國泰投信表示，未來重點產業為創新中國、綠色中國、消費升級及一帶一路等四大新經濟轉型重點方向，預期新中國轉型商機潛力大，且外資佈局陸股動作仍不斷，中國股市不看淡。

中國股市有入摩利多及官方政策逐漸寬鬆的支持，原本上半年陸股表現備受市場期待，實際表現卻頗尷尬。綜觀今年上半年，上證指數及深證成指分別下跌 14% 及 15%，表現位居全球股市後段，金融及地產類股跌勢尤其重。

中國牛市到底來不來？投資人都在觀望。從基本面來看，中國經濟數據表現並不差，6 月底公布的官方 6 月製造業 PMI 為 51.5，高於上半年均值水準。另一方面，根據資料顯示，今年以來，外資借道滬股通、深股通加速進入 A 股市場，3 月份淨流入 15 億美元，4 月進一步擴大到 61 億美元，5 月更上升至 80 億美元，6 月則達 47.5 億美元，外資佈局陸股動作不斷。

國泰投信 ETF 團隊資深經理鄭立誠指出，中國加強金融風管﹅加快去槓桿的政策調控成效逐漸顯現，MSCI 入摩資金效應為中長期利多，加上政策扶持下的新經濟崛起，整體來看，中國股市基本面無虞，待中美貿易等消息面干擾過去，可望還給陸股應有的漲勢，投資人其實不必太悲觀，反而應該趁現階段 A 股與中國基本面不同步，趁著低檔進場佈局，靜待落後補漲行情來臨。

看好中國市場展望，國泰投信認為，下半年對中國投資，因為中國經濟改革至今，隨著中產階級人數提升，對生活品質的要求也不斷增加，經濟改革發展進入了高質量的轉變，未來重點產業為創新中國、綠色中國、消費升級及一帶一路四大新經濟轉型重點方向，中國正在轉變，投資也要轉向未來政策扶持的產業，才能賺到新中國投資財。

從成分股來看，相較於上證指數著重於金融與工業股，國泰投信表示，可留意 A150 指數，因為 A150 指數的新經濟概念消費與科技權重明顯較大，也是新中國的明日之星投資標的。相較於上證指數集中在大型金融及工業股，A150 成分股產業分布更加均勻，包括新經濟概念的消費與科技股權重也較大。國泰富時中國 A150ETF(證券代號：00743)，在 7 月 16 日開始募集，並將在 8 月 3 日正式掛牌上市，預期將趁勢掌握中國股市潛力。