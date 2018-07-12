台股盤後─大立光領軍走強 亞股齊漲拉抬多方信心 重新站回10700點

台股集中市場加權股價指數在亞股收紅拉抬下站回年線，終場以 10738.38 點作收，較昨日上漲 61.54 點或 0.58%，市場成交值為 1315.18 億元，證券分析師指出，台股今日由光學、被動元件股領軍走強，後續可望持續挑戰 10850 點點位。

證券分析師張陳浩指出，台股今日指數收紅，包括 KD 及 MACD 等技術指標皆有利於多頭，將進一步帶動反彈。

台股早盤以 10644.91 點開出，低盤開出反映美股收盤大跌，隨後大立光 (3008-TW) 股價攻堅突破 5000 元大關到 5005 元，創今年新高，也帶動玉晶光 (3406-TW) 填息行情，另外台積電 (2330-TW) 股價也黑翻紅，推升多頭氣勢，光學與被動元件股回神，盤中指數最高衝到 10752.57 點，終場站回年線，收在 10738.38 點。

行政院今日上午正式宣布內閣改組名單，其中財政部長由次長蘇建榮接任，由於蘇建榮對國安基金及四大基金操盤熟悉，被市場解讀為台股利多，加上亞洲股市包括日本、香港、韓國及上證指數的走強，帶領台股攻高站上年線。

分析師黃漢成指出，下半年進入電子業旺季，仍看好光學與漲價效應被動元件股，今日下午大立光將開法說，可望公布第 2 季營運成績單與下半年展望，預期也是重要觀察指標。

今日盤面引起市場注意的是，可成以特定人身份參與嘉聯益 (6153-TW) 現增案，今日盤前公布在每股 66.6 元價位出脫嘉聯益持股 2.6 萬張，造成投資人信心崩潰，殺盤量能盡出，嘉聯益股價盤中一度觸及 52.2 元跌停價，終場以 52.7 元作收，爆出 7.3 萬張的成交大量。

對此嘉聯益主管指出，目前可成仍持有嘉聯益股票約 1.4 萬張，持股比例 3.5%，公司新產品目前生產順利，也正在了解股東調節持股的原因。

嘉聯益也表示，可成以長期投資目的取得公司現金增資近 4 萬張，但並非參與私募，持股也沒有閉鎖期以及不是嘉聯益董監事，在財務操作需求下，可成確實可公開處理其持股。

台股今日大盤部分資金轉往生技股，終場生技股指數大漲，收盤大漲 1.69%，漲幅僅次於電子零組件類股漲幅 2.34%。

進入蘋果手機的生產旺季，蘋果 PCB 廠華通 (2313-TW) 完成 1.2 元的填息，但 EMS 廠鴻海 (2317-TW) 終場下跌 0.4 元或 0.49%，以 81.2 元作收。台積電收盤上漲 0.5 元以 220.5 元作收，上漲 0.23%。