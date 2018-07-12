港股午盤小漲0.71% 中興大漲22% 映客漲幅收窄至19%

港股今 (12) 日開盤低開高走。截至午盤，恒指漲 0.71%，報 28512.87 點。國企指數漲 1.34%，報 10801.46 點；紅籌指數漲 1.02%，報 4316.15 點。大市成交量港幣 451.71 億元。

美商務部與中興通訊 (0763-HK) 達成協議，取消制裁，今日中興通訊大漲 22.08%，報價港幣 13.6 元。

今有有 8 家公司港股上市。截至午盤，人和科技 (8140-HK) 暴漲 70%，恒偉集團控股 (8219-HK) 暴漲 30%，天立教育 (1773-HK) 暴漲 12.78%，映客 (3700-HK) 一度暴漲 42%，但漲幅收窄至 19.48%，市值已不足港幣 100 億元；英恒科技 (1760-HK) 漲 1.03%；弘陽地產 (1996-HK) 漲 7.02%，指尖悅動 (6860-HK) 一度破發，午盤漲 2.42%；齊屹科技 (1739-HK) 一度跌 5%，午盤跌 4.3%，還未回到上市價。

科網股今日反彈，長飛光纖光纜 (6869-HK) 漲 8.55%，IGG(1799-HK) 漲 11.42%，阿里健康 (0241-HK) 漲 7.17%。

教育股大漲，民生教育 (1569-HK) 漲 5.38%，宇華教育 (6169-HK) 漲 5.22%，睿見教育 (6068-HK) 漲 2.73%。

包括大摩、野村在內的多家大行對手遊收人略有保留，估計第二季較預期差，紛紛下調騰訊 (0700-HK) 目標價，午盤仍小漲 0.21%，暫守港幣 380 元關口。

受惠 6 月手機鏡頭出貨量年增逾 8 成利多，舜宇光學 (2382-HK) 開盤股價一路走高，截至午盤，報港幣 148.4 元，上漲 4.51%。大摩、麥格理均維持舜宇目標價港幣 220 元，評級分別維持「增持」及「跑贏大市」；中金也維持「買入」評級，目標價港幣 190 元。

新浪財經引述耀才證券研究部總監植耀輝則認為，數字反映高增長勢頭持續，故舜宇仍是手機股中不二之選，繼續持有並維持目標價港幣 200 元不變。

至於港股，植耀輝表示，恒指唯一擔心的可能就是 A 股行情，A 股弱勢仍持續，成交量未增加，反映 A 股仍未見有明確方向，後市仍須密切關注後續發展。

截至午盤，港股通 (滬) 淨流入人民幣 11.41 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 9.1 億元。

滬股通中資金流入最多的是中科曙光，淨流入人民幣 3.21 億元，其次為三安光電、貴州茅台、中信證券、興業銀行。資金流出最多的綠色動力，淨流出人民幣 2.48 億元。

深股通中資金流入最多的是京東方 A，淨流入人民幣 6.85 億元，其次為科大訊飛、格力電器、紫光國微、浪潮資訊。資金流出最多的新源環境，淨流出人民幣 2.57 億元。