映客首日上市暴漲35.32% 市值突破百億 奉佑生：短期不會套現

號稱直播第一股的映客互娛 (3700-HK) 今 (12) 日在港交所掛牌上市上市，創辦人奉佑生出席掛牌儀式，今日股價高開 12.21%，一度暴漲 42%，現漲 35.32%，報港幣 5.25 元，市值突破港幣 100 億元。

據輝立交易場資料顯示，映客暗盤開盤報港幣 3.85 元，較招股價持平。收報港幣 4.01 元，較招股價漲 4.156%，每手 1000 股，不計手續費，每手賺港幣 160 元。

映客此次 IPO 的發行價最終確定以招股價下限港幣 3.85 元定價，總計發行 3.0234 億股，占總股本的 15%，募資港幣 10.486 億元，IPO 估值為港幣 77.6 億元，本益比不足 10 倍。

以上市價每股港幣 3.85 元計算，上市後，持股 17.8% 的奉佑生，所持股份價值約港幣 13.8 億元；當年投資他的劉小松旗下的多米音樂是映客的第二大股東，持股量 12.4%，當年投資人民幣 500 萬元 (約港幣 585 萬元)，如今價值暴升至約港幣 9.6 億元。

奉佑生表示，自己並沒算過上市後身家有多少，因為這不重要，強調「短期內肯定不會套現」。因為他仍堅定看好直播行業未來的發展前景。

不過在市場來看，視頻直播熱似乎已過，過去幾季無論是付費用戶數量、付費用戶充值金額等相關資料，均呈現下滑趨勢。

在奉佑生看來，直播僅僅是一個基礎的技術形態，當下市場將泛娛樂直播狹義地等同了直播，僅僅是泛娛樂直播的需求仍遠遠沒有滿足，這個演變需要一個過程。

他期待未來 5G 上路後，視頻將有更多的技術展現形式，技術場景的變革也將帶來大量的產品、玩法的變革，以及人們對內容消費方式的變革。

7 月 11 日，映客上市前夕，奉佑生在發給全體映客員工的內部信中寫道：「我們沒有 BAT 的加持和站隊，是憑藉自己不斷進步的產品和技術創新能力，在最慘烈的千播大戰中笑到了最後。但比起 IPO 更美好的事情，是我們前方的夢想。」

今日共有 8 隻新股上市，除映客外，人和科技 (8140-HK)) 暴漲 83.33%，恒偉集團控股 (8219-HK) 暴漲 28%，天立教育 (1773-HK) 暴漲 13.16%，英恒科技 (1760-HK) 漲 1.03%；弘陽地產 (1996-HK) 漲 7.02%，指尖悅動 (6860-HK) 一度破發，此後直線拉升大漲 9.18%；齊屹科技 (1739-HK) 首日上市破發，跌 3.92%，一度跌 5%。