美取消制裁 逾百手大單湧進 中興通訊H股開盤強勢漲停

美國商務部昨 (11) 日宣布，已和中興通訊 (0763-HK) 簽屬協議，取消近 3 個月來禁止美國供應商與中興通訊商業往來的禁令，該禁令將在中興向美國支付 4 億美元保證金後解除。中興通訊 H 股今 (12) 開盤強勢漲停，逾百萬手大單封死漲停板。截至發稿，報港幣 13.08 元，上漲 17.415%。

圖：新浪財經

據《美國之音》報導，商務部此舉受到了美國總統川普的壓力，川普告訴中國領導人習近平說，他將幫助麻煩纏身的中興公司恢復運營。此前中興公司由於違反了 2017 年與美國政府達成的和解協議，商務部裁定 7 年內禁止美國企業與中興通訊開展任何業務往來。由於中興公司依賴美國生產的晶片，這無疑是給中興通訊宣判了死刑。

然而川普總統隨後表示，希望幫助中興找到解決方案。外界普遍認為川普希望利用中興作為目前美中貿易戰中的一個籌碼來進行協商。

商務部表示，週三簽署的協議成立了一個代管帳戶，在中興向這個帳戶注入 4 億美元保證金之後，對於該公司的禁令將被解除。一旦禁令解除，雇傭大約 8 萬人的中興公司將能夠恢復運營。

市場認為，中興通訊一旦解禁，也可做為中美貿易戰對談與化解的一項契機。美國川普政府昨天才宣布，將對中國 2000 億美元的商品加徵 10% 關稅，如今美方宣布對中興通訊解禁，可望稍稍緩解美中貿易緊張。

