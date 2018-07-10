能源盤後─無視美國增產 利比亞供應面難題 油價小漲

週一 (9 日) 油價漲跌互現。利比亞持續供應問題推動全球價格走強，而美國產量上升的跡像也打壓了 WTI 原油價格。

布蘭特原油期貨收高 1.15 美元，或 1.49% 至每桶 78.26 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.23 美元，或 0.31% 至每桶 74.03 美元。

美國汽油期貨價格收高 2.15% 至每加侖 2.154 美元。

天然氣收低 -0.031 美元，或 -1.08% 至每一千立方英尺 2.827 美元。

本月初，利比亞政局動蕩及加拿大的意外供應中斷支撐著油價走高，也使價格維持在 3 年多以來的高點水位。

WTI 原油價格日線趨勢圖 / 圖：CNBC

美國對伊朗的經濟制裁以及委內瑞拉持續的經濟危機也進一步耗盡全球原油供應量，伊朗制裁可減少全球每日 200 萬桶原油的產量，而委國則是每日 100 萬桶。

分析師們預計到今年年底前，委國及伊朗的政局將使市場每日損失 150 萬桶原油。而利比亞的政治動蕩也使每日全球原油市場減少了 85 萬桶原油。

有消息傳中國開始向伊朗購買原油，減輕了全球供應緊繃，沙國稱願意使用備用產能來增加市場供應，也響應了美國總統川普週末的呼求。但沙國的增產是否可彌補利比亞、加拿大、及委國的產量則有待觀察。沙國過去 3 個月的每日出口量已增加了 60 萬桶。

據奇異 (GE-US) 油田服務公司 Baker Hughes (BHGE-US) 公布的數據顯示，美國鑽探石油鑽井平台的數量增加了 5 台，至 863 台。

因該行業對油價上漲做出反應並解決了後勤限制，美國能源情報署 EIA 預測明年美國原油產量平均每日將達到創紀錄的 1180 萬桶。

在上週各國對彼此實施出口關稅後，投資者繼續關注中美之間發展中的貿易戰。目前為止，原油不算在中國進口關稅提升的商品清單中，但這有可能會改變，對原油價格造成影響。