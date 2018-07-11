機構型投資者已進場？比特幣期貨單日成交量大增

私人金融科技公司海納國際集團 (SIG) 建議，若投資者欲擁有加密貨幣，比特幣為最好的選擇，因為比特幣具有可實際使用的功能，為優勢之一。

另一方面，上週四 (5 日) 芝商所 (CME) 比特幣期貨當日成交量更是大增至 6739 口，創下該期貨推出以來的新高水平，市場猜測可能是由於大型機構型投資者進場。

CME 比特幣期貨上週四 (5 日) 當日成交量創歷史新高 圖片來源：CME

海納國際集團的數位資產主管 Bart Smith 表示，若投資者想擁有能實際使用的加密貨幣，比特幣為最好的選項，其為目前市值最高的加密貨幣，且近期受到監管機構更嚴格的控管。

Smith 指出，目前許多人前往別的國家工作，並將薪水使用電匯方式寄回家鄉，通常是透過西聯匯款或傳統銀行，流程費時且手續費昂貴，有心人士可透過不同方式阻止你匯款。但若使用比特幣進行金錢轉移，情況將不同，過程將更迅速，且交易成本低。

另外，從芝商所比特幣期貨數據來看，機構型投資者可能總算認為比特幣值得投資，而開始進場，上週四 (5 日) 比特幣期貨單日成交量大增至 6739 口，創下歷史最高單日成交量。

而另據 Coindesk 的數據，比特幣價格已從近期低點 1 比特幣 5853 美元反彈近 9%，11 日價格為 6335.82 美元。

比特幣價格走勢

在過去幾個月，加密貨幣獲得許多華爾街避險基金的注意，舉例來說，創投公司 Venrock 最近與加密貨幣公司 Coinfund 達成合作關係。

亞洲方面，芝商所的報告顯示，亞洲的機構型投資者對加密貨幣的需求，在 2018 年已提升 50%，日本的 SBI 控股亦在考慮投資加密貨幣。