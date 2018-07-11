【運達投顧】資金回流生技+軋空股

◆盤勢分析

川普政府公布新一分研擬加徵關稅的商品建議清單，研擬對中國輸美 6301 個關稅項目、價值 2000 億美元商品徵收 10% 關稅，南韓日本台股今天都開低大跌約 1%，上海 A 股今天也有超過 1% 的跌幅，道瓊期大跌約 200 點跌幅也約有 1%，可見貿易戰目前仍餘波盪漾，面對這樣的大環境台股該如何面對？操作的策略在哪？分析如下：

1. 上週五我們針對貿易戰的後續指出人民幣是觀察指標，昨天人民幣升值來到前高 6.6，不過今天受加徵關稅影響目前又貶值來到 6.66，以人民幣的走勢來看受貿易戰的影響很大，致於美國未來還要針對 2000 億美元商品徵收 10% 關稅後續的變化都是未知數，因此我們還是以人民的升貶來做研判，人民幣前低在 6.71 前高在 6.6，貶破還是升破？關係亞股止穩反彈還是繼續偏弱，人民幣仍在區間所以亞股先以區間看待。。

2. 以國際股市的結構來看，由於川普今天才在推特發言要加徵關稅所以美股昨天還來不及反應，以美股昨天持續反彈來看道瓊與費半指數站上半年線，高科技股離前高只差一點點，所以美股這波的反彈仍強，不過亞股今天先反應利空，以亞股走勢來看這波最弱的中國與南韓股市跌深反彈還沒站上月線，不過昨天我們說明月線成本要到下週才會降低，所以就算今天沒有貿易戰利空干擾中國與南韓也還是在月線之下走區間等待下週挑戰月線，所以今天技術面並沒有遭到破壞，因此台股也只能先在年線附近震盪，因此就技術面來看還沒有持續創低點的風險，不過亞股是強是弱仍要看匯率的變化。

3. 在台股近日跌深反彈的重點應該放在操作面，而且仍要留意高低位階仍有多空之分，以近日台股反彈個股表現來看很多個股仍是忽漲忽跌，尤其是高融資的股票如：國巨、大毅、日電貿、中美晶、亞光、美琪瑪、創意、金山電、強茂… 等，若貿易戰持續惡化對這類高融資股就還有殺融資的風險，所以這一波台股的反彈 OR 區間盤，高位階股不會是多方重心。

4. 低位階股的方向昨天說明有兩個方向：(1) 不需大量的股票籌碼輕容易拉抬這一類以生技股為主，美股 BTK 生技指數昨創歷史新高，台灣生技股目前仍屬落後，今天低檔的生技已經出現表態，如：寶齡富、葡萄王、美時、鐿鈦、邦特、健喬、旭富… 等，資金已經有回流生技跡象，指標股浩鼎站上 161 則是生技族群攻擊的開始，昨天提示跟麗豐是姐弟關係的佰研仍在低檔，可留意輪動的機會。(2) 已落底搭配空單大增者有快速軋空的走勢這一類以太陽能為指標，空單多的太陽能今天已經有出量軋空的訊號，如我們提示的：綠能、茂迪、新日光，出量拉高雖然還沒攻漲停是為了讓空單繼續空，當這兩天空單繼續增加預計最慢下週會強拉漲停。這兩個方向的看法不變，仍是我們目前操作重心。

※運達投顧 蕭春源 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

