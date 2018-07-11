【運達投顧】再遇空襲　天使與魔鬼並存

◆盤勢分析

傳美國川普總統對中國再加稅的衝擊下，今日台股開低震盪，加權指數的位置最低來到 10,635.03 點，一度跌破 7 月 9 日中紅的低點 10,638.90 點。

盤面上，電子、金融兩大權值類股開盤領跌，引動投資人的調節賣壓出籠，加權指數快速下壓，其餘各大類股中則以食品、鋼鐵、百貨、生醫等類股逆勢抗跌，表現相對強勢。終場加權指數下跌 80.05 點，指數的位置收在 10,676.84 點，下影線達 41.81 點，成交量萎縮到 1,188.35 億元。

再遇空襲（傳美國對中國加稅），今日台股向下跳空，加權指數開低震盪，衝擊投資人的持股信心，的確，類似這樣的利空訊息（美中貿易戰），我們並不陌生，但只要一發生，就會對台股產生影響。我們原先認為，現階段加權指數仍將沿 240 日均線（▲）來回擴底，一方面清出浮額、一方面震出新主流，而今日台股遇利空下壓破 240 日均線（▲），型態上，雖然仍在我們原先的分析之中，但市場的買盤似有因利空而縮手，這點我們必須持續追蹤，並且謹慎因應，當然，若能利用接連不斷的空襲，加速清出場內不穩定的籌碼（浮額），這對台股的擴底型態而言，反而是正面的訊號，讓這個底在龐大的壓力（利空）下形成，底越強、越穩固，則更有利台股（個股）後勢多方的架構與發展。

從期指的籌碼結構來看，今日外資的未平倉淨多部位減持 2,881 口，結束連續三個交易日增持的動作，我們密切追蹤外資後續的交易動態。（自營商 + 704 口、投信 - 361 口）

在操作策略的擬訂與規劃上，台股現階段天使與魔鬼並存，我們除須特別留意產業趨勢向上的業績成長股（如電競、AI 人工智慧、機器人自動化、3D 感測、5G 網通等）外，亦須特別留意籌碼的變化，才能掌握佈局獲利的好機會。

※運達投顧 王建文 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

