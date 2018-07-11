【豐銀投顧】回購資金狂潮VS. 資金大退潮

◆盤勢分析

美股昨晚持續反彈，但可以明顯發現帶領美股反彈的強勢指標─金融股明顯轉弱，出現開高走低的發展，同時科技 5 大權值股─F.A.A.N/M.G 也出現了漲不動的現象，似乎在宣告著短線反彈結束，就在筆者 News 98 廣播連線之前，川普宣佈了在接下來的一週內將公告下波 2000 億美元的貿易戰清單，就在日、韓股市以及美股盤後電子盤開盤時出現開低超過 1% 以上的跌幅，或許可以相當程度解釋為什麼昨晚美股漲不動的疑慮吧！

今年以來美股的漲勢強於全球，即使是面臨到會動搖國本的貿易戰依舊高高在上，不過，美股之所以能夠撐住主要原因是因為有錢能使散戶 / 公司接！美國今年以來面臨到三股資金狂潮回流：1. 減稅利多。2. 史上最大回購潮。3. FED 強勢去化槓桿。其中請加 @ozo5468n 值得討論的是史上最大回購潮，到上半年結束，預估美股公司股票回購金額已達 6780 億美元，相當於台灣一年 GDP 總額，今年上看 13,500 億沒什麼問題，什麼概念？約略等於 750 棟 101 大樓或是台股總市值，然而在資金不斷地注資之下，卻有 57% 的 S&P500 大企業股價表現低於 S&P500 指數今年以來的漲幅，顯見有特定人在此利用回購潮出貨，這些人就是公司大股東、對沖基金以及機構法人，也因此美股在創紀錄的資金狂潮之下，卻創不了歷史新高，出現所謂量價背離的現象，後續美股也只能維持盤頭行情中。

另外，在 FED 的 UIG 指數已經領先核心 CPI 來到 3.5% 之上時，代表接下來的 15 個月內核心 CPI 將快速跟進，換言之，FED 今年再升息二次機率仍然非常高，從點陣圖來看，到明年上半年，FED 的基準利率可能就會來到 3%，再配合上歐央不再購債、日央的持續減少購債，可以預料的到明年流動性緊縮速度將比今年快，應該會讓金融市場更有感。而台股可能撐不到明年，今天回測極短線破線翻的支撐位 (7/9 低點)，還好沒破，破了事情就大條了！接下來幾天還是可以留意這個價位，同時新台幣匯率能否回升也是重要關鍵。(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

