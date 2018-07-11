史上最偉大投資人的一句建言 僅此一句

根據 MarketWatch 分析報導，當被問到投資人該如何應對股市，諾貝爾獎得主馬可唯茲 (Harry Markowitz) 只簡單回答：「分散風險。」

他接著說，如果還要進一步提供建言，那就是：「須知，未來未必與過去盡同。所以必須分散風險。」

Orcam 金融公司創辦人洛奇 (Cullen Roche) 在為史上最偉大投資人進行排序時，將馬可唯茲排於首位。

他解釋說，衡量偉大，最普遍的方式，就是將焦點完全聚集於績效。例如波克夏海瑟威公司的巴菲特，許多人都對這位傳奇投資人仰慕不已。

但洛奇指出，他的績效幾乎不可能複製。他的交易模式與過程極為複雜，精明，還有一點運氣。基於此點，他說，在衡量史上最偉大投資人時，若考慮其他方式，或許更為有用。

的確，馬可唯茲只是一位傳奇的經濟學家，根本不是一位專業投資人。然而，他在投資領域的貢獻，却滲入了華爾街的各各角落。

「我們總認為，最偉大的投資人就是那些績效最佳的人，」洛奇指出。「其實最偉大的投資人，不應是那些僅是績效傑出的人，而是那些創建出投資方式，讓更多人勝出的人。」

洛奇說，在根據影響力而排列出更客觀，更有用的名單中，馬可唯茲最適合摘下皇冠。

許多人會說，巴菲特也提供了各種投資經驗，理應名列前茅。但洛奇不表同意。

「我發現，巴菲特的言論有諸多矛盾，」他指出。「例如，他不同意積極選股，自己却持續積極選股。他反對高收費的經理人，但他早年的合夥人却收取高額費用。如此言行不一，讓我很難了解他真實的信念。」

而數十年前，馬可唯茲在現代投資理論中的革命性工作成果，為投資帶來了巨大改變，至今在華爾街依舊回響不已。