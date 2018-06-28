〈贊助〉特別股基金 帶你錢進巴菲特的投資思路

智慧手機，如蘋果 iphone，年年升級，帶給果粉全新感受。金融變化雖不如科技快速，但近來投資人關注的特別股基金，2018 年也有嶄新升級版。

宏利投信 7 月 2 日即將募集發行的「宏利特別股息收益基金 (本基金配息來源可能為本金)」就是特別股投資的再進化，與傳統特別股基金最大差異就在多重資產配置，同時因應升息循環，適度配置利變型特別股，隨利率走高，收益也將亦步亦趨。

股神巴菲特愛特別股是業界出名，他在 2018 年致股東信中，揭露美國運通、蘋果、美國銀行是波克夏持股的前三大持倉，金融股就占了三分之二，值得注意巴菲特還加碼紐約梅隆銀行的持股，比重拉高到 20%，金融股是美國升息下第一大受惠產業，金融業所發行的特別股也是特別股息收益基金的重心之一。

美國聯準會（Fed）持續堅定升息，升息速度加快有利金融產業的基本面，以美銀美林銀行為例，未來 12 個月淨利息收入（NII）即可望增加 30 億美元。宏利資產管理 (美國) 特別股投資團隊看好美銀美林的業績持續向上，除放款成長外，營運費用控制得宜且呆帳提存維持在相對低位，持有美銀美林特別股，可以尋求穩健收益率。

面對美國加快升息速度的環境，利變型特別股可望隨著升息而提供進一步的升息緩衝，以摩根士丹利為例，近期公布的第一季財報亮眼，反映經濟景氣帶動投資銀行業務成長，再者美國政府減稅政策下，企業所得稅率降低，另外市場波動加劇，這些都可望持續帶動股票交易相關收入增加，摩根士丹利利變型特別股就是升息循環下難得的標的。

近期有幾家基金公司推出特別股基金，投資者該如何選擇，方能獲得穩健的效益呢？宏利資產管理為全球特別股市場的主要參與者之一，目前宏利資產管理 (美國) 有關特別股之全球總資產管理規模達 49 億美元，投組績效具備競爭力，且海外投資顧問之特別股策略成立至今達 16 年以上歷經多空洗禮，操作經驗豐富。

基金管理的關鍵，除了要有良好團隊運作外，更重要的是投資策略、研究資源和投資組合建構，以及風險控管。宏利特別股息收益基金 (本基金配息來源可能為本金) 升級關鍵，就在投資策略雙箭頭─穩健收益和資本利得。宏利投信特別股策略中利變持有標的比重約 23%，可因應美國升息環境，升息環境將提供更佳的收益緩衝空間。

主動型基金一般而言都講究從下而上的（Bottom-Up）研究，宏利投信的基本面研究，除研判總體經濟主題、經濟展望與商業循環對特別股的影響，亦掌握企業資產負債表、管理能力和追蹤股利配發，再觀察特別股價值面與特別風險管理機制，以建構多元的投資組合。投資組合除注意產業多元化配置，投資標的平均信用評級為投資等級，個股持有比重約在 2-3%，最多不超過 5%。此外，為創造收益的極大化，經理團隊也會適度置入 BBB - 以下比重的特別股持股，並適時增持利變標的比重，將有利升息環境下創造更佳收益率。

宏利特別股息收益基金 (本基金配息來源可能為本金)，除傳統特別股持有比重七成外，也會視需要布局部份資產於次順位及低次順位債券，希望能進一步提升整體投組的收益率。若要多元化投資收益的來源，特別股是不可多得的資產，但升息循環，與利率隨波逐舞，特別股基金就要升級進化，本基金就是不可錯失的標的。