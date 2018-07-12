美股盤中─美國對中國商品進一步課稅 道瓊下跌逾190點

美國與其他主要經濟體之間的貿易戰升高，川普政府公布對更多中國商品提高關稅，美國股市週三中場大幅走低。道瓊指數下跌逾 190 點。

台北時間 00:03

道瓊工業平均指數下跌 198.58 點或 0.80% 至 24721.08。

Nasdaq 指數下跌 48.54 點或 0.63% 至 7710.65。

S&P 500 指數下跌 19.58 點或 0.70% 至 2774.26。

川普政府於週二晚公布對中國 2000 億美元商品課徵 10% 關稅的清單。該關稅不會立即生效，必須面臨一項審查過程，聽證將於 8 月中至 8 月底進行。

分析師說，「此刻，我只希望用科學研究出一項協定，少點算計。中國似乎並無意退讓，他們會報復。」

這項宣布之前幾天，兩國才各自對 340 億美元的對方商品提高關稅。

分析師說，儘管有貿易爭議，S&P 500 企業公布的獲利應屬強勁，因為營收成長高於趨勢，獲利亦大幅上升。

根據 FactSet 機構調查顯示，分析師預估第二季企業獲利將上升 20%。第二季財報季本週正式開始，百事可樂週二公布獲利優於預期。摩根大通，花旗與富國銀行均將於本週稍後公布財報。

分析師說，市場對川普政府昨晚的宣布，做出大幅反應，顯示市場對任何關稅消息，有多敏感。第二季財報將可顯示，關稅對實際數據造成的衝擊，非僅是心理。但目前為止，尚未見到具體的衝擊。

川普目前在布魯塞爾參加為期二天的北約組織 (NATO) 高峰會。川普今日說，德國已完全遭到俄羅斯控制，形容幾項能源合約讓墨斯科大幅影響了柏林。