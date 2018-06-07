巴菲特：美國經濟好得很，還能增長好幾年

「股神」巴菲特和摩根大通 CEO 戴蒙（Jamie Dimon）表示，毫無疑問，美國經濟讓人感覺很強勁，並在未來幾年還會繼續增長。

巴菲特在今日接受 CNBC 採訪時表示：

我不擅長預測兩三年或者三五年後的事情，但我還是要說，10 年、20 年或者 30 年後，美國經濟將遠遠超過現在，在我看來這是毫無疑問的。

巴菲特還用棒球來比喻美國經濟，表示如果現在進入到第六局，打贏這場比賽的強力擊球手已經來了。棒球運動一直在巴菲特的投資理念里扮演着重要的角色，巴菲特認為，投資就像是棒球，投資人就像是擊球手，需要不斷調整位置，等到一個好球，然後全力擊打。

不過，談及股票投資，巴菲特說，經濟強勁並不一定意味著是買入股票的好時機。他認為，股市是獨立於經濟前景的，是否買入股票不應該基於未來半年到一年將會怎麼樣。

不過，巴菲特在講話中表示，就他自己而言，他現在是股票市場的凈買入者。

一同接受採訪的戴蒙也表示贊同巴菲特對美國經濟的樂觀看法。他表示，美國商業信心、消費者信心都處於或近似於歷史最高水平，失業率也處在十八年來最低點，一切看起來都非常好。

華爾街見聞今日稍早提到，在 CNBC 採訪中，兩人還齊聲呼籲，CEO 們應放棄公布季度盈利預期，這是「在傳遞錯誤的信號」。巴菲特表示，當企業通過所謂「達標」的數字來保持公司水平，他們其實做了很多通常來講與企業長期利益相牴觸的事情。

6 月 6 日周三，兩人還在《華爾街日報》聯合發表署名文章，指出季度盈利預期往往會導致企業心態不健康地關注短期利潤，轉而犧牲了長期戰略、增長和可持續性。