馬雲2.9億美元出手即時物流 菜鳥控股點我達為該領域最大投資

7月11日，菜鳥網絡宣佈，以眾包業務和其他業務資源及2.9億美元現金，戰略投資最大即時物流平台點我達，成為其控股股東。這是迄今為止，國内即時物流領域最大的一筆投資。

在此之前，點我達已經接連獲得螞蟻金服、創新工場、阿里巴巴、賽富基金、中國圓通等知名機構的投資和戰略資源註入。

點我達創立於2015年6月，當前平台上有300多萬騎手，業務覆蓋300餘座城市，每天為超百萬商家、近1億用戶服務。2017年，點我達實現10倍的業務增長目標。其訂單品類快速擴充，除了外賣和包裹，生鮮、商超、鮮花、電子產品等新零售配送品類佔比也在快速起量。

點我達CEO趙劍鋒表示，加入菜鳥生態，將為點我達帶來技術和生態的雙重驅動。通過模式創新和技術創新，打造全國領先的分鍾級配送服務，以即時物流驅動零售變革，實現快速增長。

據前瞻研究院數據顯示，即時物流在2015年出現一次發展高峰。隨著外賣市場的增速放緩，即時物流訂單量增長率小幅下降，但整體規模仍保持上升態勢，到2017年即時物流訂單量增長至90.5億單。另外，商超宅配、快遞攬派、鮮花配送、跑腿等服務領域正逐步興起，上升空間大，將成為即時物流未來發力點。

目前，該行業的閃送、人人快遞、達達-京東、UU跑腿都已經獲得了投資，億萬級的即時物流市場將進入加速競爭階段。

來源：21世紀經濟報道

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