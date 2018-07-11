中興(00763-HK)新CEO領隊與美商務部官員商討「解禁」條件運作

據《南華早報》引述消息人士稱，由中興通訊(00763-HK)新任首席執行官(CEO)徐子陽率領的中興新任高級管理人員，周一與美國商務部工業與安全局官員在華盛頓舉行了會談，雙方討論了托管賬戶的技術細節，以及商務部長羅斯在最終合規協議中提出的其他條件，而美國商務部官員未就事件作出回應。

另外，徐子陽向8萬名員工發出內部信，表示目前拒絕令尚未解除，但已看到了「黎明的曙光」。

中興因為違反制裁條款，在2016年出售產品給伊朗及朝鮮，除遭美方重罰12億美元(約93.6億港元)，今年4月16日美國商務部工業安全局宣布，中興通訊7年內禁止與美國企業有任何業務往來，包括禁止美國公司向中興銷售零件、商品、軟體和技術，禁令直到2025年才會解除。上周美方態度軟化，宣布在有限條件下解除對中興的出口禁令至8月1日。

徐子陽在內部信中表示，拒絕令的啟動給公司造成巨大損失，新任管理層將痛定思痛，深刻汲取教訓，把合規作為企業發展的戰略基石，強化合規文化，進一步加強內控建設，繼續完善公司合規體系，把合規嵌入日常工作的每個環節。信中又指出，目前拒絕令尚未解除，但已看到黎明的曙光，還需要最後時刻的堅持。徐子陽盼員工繼續堅守崗位，堅守合規底線不動搖，做好準備，迎接T0時刻來臨。

綜合本地媒體

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