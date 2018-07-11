淡馬錫最大的擔憂：隨著貿易問題的蔓延 美國經濟將陷入衰退

川普向全球發起貿易爭端，不光引起一些美國財經界大佬們的擔憂，新加坡國有投資機構淡馬錫也表示出自己的擔憂。

據彭博社，淡馬錫控股在其年度簡報中表示，可能會將投資放緩 9 至 18 個月，主要是擔心美國經濟增長放緩會帶來風險，因為貿易緊張局勢正在打壓全球的信心和資本支出。

淡馬錫戰略負責人 Michael Buchanan 對彭博表示，美國經濟中的許多閒置產能已「消失」，增加了美國最終捲入經濟衰退的風險，因為聯準會不斷地在升息，這種情況與不斷升級的貿易言論，以及美國與歐洲和加拿大等盟友的緊張關係不斷升級相伴而行。

Buchanan 表示，他排除美國發生危機的可能性，但他預計美國會出現「正常的周期性衰退」。

截至 3 月 31 日的一年中，淡馬錫投資組合的價值攀升了 12％，達到 3080 億新元（2270 億美元），連續第二年創下歷史紀錄。

在淡馬錫之前，多位財經界大佬也對全球經濟的前景表示擔憂。

聯準會前主席葛林斯潘表示，美國對外施加的關稅，實際上是由美國國民在買單。美國應該停止繼續施加高關稅。如果不削減，美國之前所有從企業營業稅減稅以及減少監管所得到的發展上的優勢，包括各項節約和投資，都會被關稅政策抵消。

曾成功預言 2008 年金融危機的美國經濟學家、有「末日博士」之稱的羅比尼發出警告稱，美國挑起與各國的貿易爭端，可能引發全球經濟『完美風暴』，導致全球經濟成長減緩。