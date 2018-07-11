【復牌】浩沙國際(02200-HK)股東分派資產予家人 部份股份被出售

浩沙國際(02200-HK)公布，董事長兼執行董事施洪流為分派其資產予其家人，已於今年6月29日訂立兩份獨立餽贈契約，分別向施翠蓮(其中一名弟弟的妻子)及施鴻雁(其另一名弟弟)轉讓1.4萬股及9400股浩邦普通股，分別佔股權的14%及9.4%。浩邦為一家由施洪流及施鴻雁持有的公司。

浩邦及偉邦已知會該公司，彼等先前已與若干證券公司訂立若干保證金融資安排，並於如下所披露的出售前根據該等安排將彼等持有合共5.897億股(佔該公司股權約35.37%)存入證券公司，作為取得該保證金融資的抵押品。浩邦已知會公司，由於公司股價下跌，存入證券公司作為保證金證券的20萬股及378.4萬股(分別佔該公司股權約0.01%及0.23%)，已分別於2018年6月28日及2018年6月29日由證券公司售出。偉邦已知會公司，由於公司股價下跌，存入證券公司作為保證金證券的698.2萬股股份(佔本公司股權約0.42%)，已於2018年6月29日由證券公司售出。

浩邦及偉邦乃處於被動情況且對上述出售事項並無控制權。鑒於發生此等出售事項，浩邦及偉邦的股權分別由約42.59%及7.19%減至42.35%及6.77%。

股份申請今日復牌。

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