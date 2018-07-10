安克生醫搶攻英國市場 3年合約到手最快Q4見效益

安克生醫 (4188-TW) 今（10）日宣布， 7 月初與英國 Brunswick Medical 集團簽訂安克甲狀偵三年總經銷合約，將繼中國、新加坡及印度市場後，全力拓展歐洲市場，最快第 4 季可下單。
安克生醫總經理李伊俐指出，安克生醫結合人工智慧與癌症早期診斷技術，安克甲狀偵可使用於甲狀腺癌早期檢測，目前歐洲市場的荷比盧正進入簽約階段，前景可期。
安克生醫 6 月營收為 382.6 萬元，月減 60.49%、年增 241.91%，第 2 季營收為 1895.5 萬元，季減 15.08%、年增 464.98%，寫下歷年單季次高，上半年營收為 4127.5 萬元，年增 515.04%。
美吾華 (1731-TW) 6 月營收為 9204 萬元，月減 5.7%、年減 33.63%，第 2 季營收為 2.73 億元，季減 10.1%、年減 31.06%，上半年營收為 5.76 億元，年減 25.58%。
懷特 (4108-TW) 6 月營收為 704.7 萬元，月減 45.03%、年增 70.59%，第 2 季營收為 2845.4 萬元，季減 3.68%、年增 152.54%，上半年營收為 5799.5 萬元，年增 210.2%。