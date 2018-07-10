茂生農經擬8月上櫃 飼料養殖垂直整合拚獲利

生技新兵茂生農經 (1240-TW) 擬於 8 月上櫃，除禽畜飼料外，近年開始跨足養殖市場，從肉豬開始，並拓展到有色雞等新市場，並提供客戶在養殖飼料配方等的垂直整合諮詢，力拚衝高獲利。今年第 1 季因原物料上漲，獲利表現不佳，期待下半年起調整產品價格，交出跟去年業績一樣好的成績單。

茂生農經預計 8 月上旬掛牌上櫃，主要營業項目為禽畜飼料等製造，自 2014 年起開始打造無藥殘產線，生產飼料，公司毛利及平均產品售價都開始提升，去年開始進行肉豬養殖，預計未來將再擴大至 6000 頭豬隻規模，並拓展到有色雞等新市場，明年養殖業占比可望提升至 10%。

茂生農經表示，為擴大營運規模，近幾年朝向垂直整合禽畜養殖及禽畜銷售市場發展，包括提供完整飼料配方資料庫，協助研發全階段、高客製化的禽畜飼料，並提供養殖諮詢，提高禽畜育成率。

茂生農經指出，2016、2017 年每股純益都達 4 元以上，今年第 1 季每股純益僅 0.93 元，不及去年同期 1.15 元表現，主要是因為原物料上漲，預計下半年遇上傳統旺季，有望順利調漲產品價格，期待今年業績至少跟去年表現一樣好。

除本業表現，總經理吳清德指出，旗下持股 36.84% 的台灣大食品廠，在台灣麵粉廠裡面排名第二大，近 3 年為茂生農經提供與本業相當的獲利。

觀察茂生農經業績表現，今年 6 月營收為 1.04 億元，月減 6.64%，年減 8.43%，第 2 季營收 3.46 億元，季減 7.84%，年減 1.98%，上半年營收為 7.21 億元，年增 2.12%。

茂生農經 2017 年營收為 14.14 億元，毛利率 14.84%，稅後純益 1.39 億元，每股純益 4.63 元，主要收入來源為禽畜飼料，占比 86%，大宗原料為 8.78%，養殖約占 5%，產品以內銷為主。