美吾華、懷特、安克新年展望 三箭齊發開創新局

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-03 17:07

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美吾華總經理賴育儒表示，公司擁有研發、製造、行銷與銷售的一條龍產銷模式，採用多品牌策略，以滿足消費者的多元需求，也藉此深化與各大通路合作，搭配創新產品，進一步提升品牌價值，樂觀看 2025 年展望。

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賴育儒指出，實體通路仍是市場消費力大宗，2024 年實體通路成長幅度高於網路電商，美吾華已完整布局全國所有指標通路，並深化與通路間的合作關係，2025 年將共同衝高實體業績、擴大營收。

不過美吾華同樣有電商實力，多年前已完成 OMO 虛實融合，電商營收比重占整體 25%，除自建產品購物官網，也持續發展數位行銷能力。

懷特新藥方面，旗下處方新藥「懷特血寶」今年續納健保給付，造福乳癌患者，多項上市後臨床研究已發表，證實可延長存活期與用藥順從性，自費市場也穩定成長。另一新藥「懷特痛寶」則已獲得 20 家醫療院所，包括醫學中心進藥作為術後止痛使用，今年營收可期。

安克生醫部分，旗下甲狀腺超音波輔助軟體「安克甲狀偵 Amcad-UT」今年有望納健保給付，安克總經理李伊俐指出，安克甲狀偵已取得台灣 TFDA、美國 FDA、歐盟 CE、中國 CFDA 上市許可，並推廣至全球 200 多家醫院，獲得超過 300 名醫師使用。