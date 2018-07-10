招商局中國基金(00133-HK)擬800萬美元增資小馬智行

招商局中國基金(00133-HK)公佈，公司的全資附屬公司—敏星投資有限公司(敏星)簽訂了日期為2018年6月27日併關於PonyAIInc.(中文簡稱「小馬智行」)的優先股份購買協議及其它相關協議，敏星同意向小馬智行出資800萬美元，獲得小馬智行增資完成後不少於0.8%的股權。

據悉，小馬智行成立於2016年12月，是一家中國自動駕駛方案技術研發公司，在美國矽谷及在中國北京、廣州均設有研發中心。

小馬智行在國内的自動駕駛領域技術領先，其技術團隊雲集中國頂尖的演算法人才和業界領先的係統工程、感知、決策規劃、控製和大數據各個方向的高素質人才。目前小馬智行已實現全套自動駕駛係統自研發，且是除谷歌(Google)外全球另一家擁有自主研發無人駕駛操作係統的公司，其車隊已分别在矽谷實地進行駕駛測試及在廣州南沙進行自動駕駛車輛試運營。此外，小馬智行與廣州汽車集團股份有限公司於2018年2月簽訂了戰略合作框架協議，是目前國内僅有的兩家與中國四大車廠簽訂全面戰略合作協議的自動駕駛公司之一。公司認為基於中國的龐大出行和貨運市場及有具規模的汽車工業，小馬智行將有良好的發展前景。

公告稱，公司相信，投資小馬智行將可進一步提高資訊科技相關項目在公司投資組合中的比例，從而使公司的投資組合更加優化。

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