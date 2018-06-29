LINE將於7月成立加密貨幣交易所 不包含美、日地區

LINE (3938-JP) 於週四 (28 日) 宣布計劃於 7 月推出加密貨幣交易所 BITBOX，除了日本、美國以外的用戶都可在平台上交易超過 30 種的加密貨幣。

LINE 透露，BITBOX 通用 15 種語言，而且在此交易的加密貨幣都經過嚴格的審核，該交易平台只收取 0.1% 的手續費。BITBOX 不包含流通貨幣和加密貨幣之間的交易，推出後將支持包括比特幣、以太幣、比特幣現金和萊特幣在內的 30 種加密貨幣。

LINE 表示:「由於世界各地的加密貨幣交易的需求，LINE 長期以來致力於為用戶提供安全可靠的貨幣，隨著安全系統到位，公司將開始提供這項服務。」

LINE 進軍加密貨幣領域的舉動是為新成立的 LINE Financial 公司的更廣泛財務戰略的舉措之一。該公司之前推出了知名的行動支付服務 LINE Pay。 Line Pay 在 2017 年的全球註冊用戶數超過 4000 萬，該平台上的交易額超過 4500 億日元 (合 41 億美元)。

日本不在服務範圍內表明公司仍在為獲得日本金融服務局 (FSA) 許可而努力。Line 在一份聲明中表示:「虛擬貨幣交易商註冊的申請流程已經在 FSA 開始，目前正在審查中。」

日本是 LINE 最大的收入和用戶市場，因此若該國不在服務範圍之內，可能嚴重限制了 BITBOX 的影響力。

目前 LINE 每月有 2 億活躍用戶，並且已經擴展到更多層面的服務，例如叫車服務、音樂串流、行動支付等等，因此立加密貨幣交易所可能代表未來加密貨幣成為 LINE 服務項目的一步。