王品台灣營收連五月正成長 帶動6月合併營收年增近一成

王品 (2727)6 月兩岸合併營收年增近一成，王品表示，台灣事業群歷經 3、4 月品牌力投資，持續帶動營收成長，並受惠 6 月端午節連假聚餐效應，台灣事業群 6 月營收 7.5 億元，年增 10.62%，為 2 月以來連續 5 個月正增長。而大陸事業群 6 月營收 5.6 億元，年增 8.06%，王品提到，主要受惠於新品牌口碑、營收逐步穩定，從開發前市調發現，日料已成上海消費者第二喜愛的品類，依此大數據開發新品牌「舞漁」，占據中國的大眾美食網，其中自創的美人膠原鍋，更蟬聯日料熱門榜第一名。



王品 6 月兩岸合併營收 13.1 億元，月減 8.08%，年增 9.51%；累計上半年營收 81.2 億元，年增 2.88%。



對於 7、8 月暑假餐飲旺季，王品旗下品牌積極展店，王品指出，沐越首店開出短短半年，7 月再於古亭商圈開出沐越二店；新加坡米其林一星餐廳品牌莆田、及既有品牌藝奇，7 月聯手進軍新北市重點衛星城市蘆洲，同時莆田最快於 8 月將首度前進高雄；平價鐵板燒新品牌禾樂，目前試營運階段，營收穩健；加上既有的陶板屋、自石二鍋延伸發展的 12 MINI，在暑假兩個月，既有品牌與新創品牌兼顧，雙引擎齊發，至少開出 7 家新店。

