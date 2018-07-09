康普第三條電池產線挹注 Q2營收15.56億元維持高檔 今上演一日填息

康普 (4739) 挾著第三條產線挹注，第二季單月營收均保持 5 億元，第二季營收 15.56 億元，季減率 3.4%，年增率 42.2%，法人推估，單季每股獲利維持 1.5-1.7 元水準，產業能見度佳，今 (9) 日除息收漲 2.63%，以 117 元作收，上演一日填息走勢。康普去年每股配發 3 元現金股息，除息參考價 113.99 元，今日股價全場維持在平盤之上，最高上攻 118 元，終場上漲 3 元，以 117 元作收，完成填息。



電動車方興未艾，硫酸鎳、硫酸鈷等電池材料需求成長，為了滿足市場需求，康普去年斥資 600 萬美元，新設月產能約 2 千噸第三條硫酸鎳產線，新產能挹注下，電池材料占營收比重由去年第四季 42%，更進一步提升到今年第一季 44%，新產能挹注下，今年 1-6 月單月營收均維持 5 億元，第二季以來國際鎳價波動相對穩定下，康普可望維持首季獲利表現。



各國政府訂定的汽車碳排放平均目標日益嚴格，加上電動車電池價格快速下滑，電動車市場加速成長，市調機構預期，2020 年電動車市占率為 5%，今年鈷價格居高不下，隨著高電壓、高鎳材料技術的突破，降低鈷金屬的使用量，促使電池成本穩定下降，2016 年車用鋰電池價格每 kWh 落在 400-600 美元，到今年下滑至 250-300 美元，明年將跌破 200 美元。

