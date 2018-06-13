王品高層傳起內訌 陳正輝發信回應

市場傳出餐飲集團王品 (2727-TW) 中國營運事務執行長李森斌於 4 月起留職停薪 10 個月，期滿後也不會復職，而主因是與董事長陳正輝理念不合，另外還有台灣事業執行長楊秀慧將於年底離職的消息，多起傳言恐是高層起內訌，王品傍晚發布「董事長給家人的一封信」指出，將思考回歸創業時的初心、練好王品基本功，但未正面回應兩位重要經營階層的去留。

李森斌與楊秀慧皆為王品董事之一，也是王品的創始元老，傳出將離開王品的消息後，各界相當詫異，據傳李森斌離去，就是因為與王品董事長陳正輝的理念不合所致。

同時，由於陳正輝的太太英美惠將會回台接手事務，傳楊秀慧年底也將離職。

王品是在 FB 的王品家人生活圈上發布「董事長給家人的一封信」，指出因為員工共 14000 人的努力，使王品 25 歲但看起來像是朝氣蓬勃的年輕人。

陳正輝指出，過去 25 年王品始終是台灣餐飲界領頭羊，因此王品一舉一動，總是成為媒體焦點、社會大眾茶餘飯後的討論話題，接任董事長後秉持「回歸公司治理」的最高原則，與王品中國大陸執行長李森斌、台灣執行長楊秀慧每天所想的就是如何擦亮「王品集團」這塊招牌。

陳正輝也說明，6 月 18 日李森斌將帶隊開啟王品一年一度重要的文化活動「鐵騎環青海湖」活動，兩岸經營團隊都會參與，也將思考如何回歸創業時的初心、練好王品的基本功。

不過，在訊息中仍未正面回應李森斌和楊秀慧是否將離開王品集團。