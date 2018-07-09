整合瑞傳初見成果 振樺電Q2業績高飛 H2逐季上 今年業績百億在望

振樺電 (8114) 公告 6 月業績，單月合併營收達 9.3 億元，較上月增加逾 10%，較去年同期成長達 138%，為今年新高、歷史次高紀錄。其中，第二季合併營收為 24.5 億元，季增率 9.5%，較去年同期年增率一倍，一舉創下歷史新高紀錄。累計上半年合併營收 46.86 億元，年增率達 101%。該公司去年下半年全資併購瑞傳，第四季起業績三級跳，第二季受惠訂單增加，一舉刷新歷史紀錄，且較仍有瑞利軍工營收認列的首季營收仍成長 9.5%。而第二季業績刷新紀錄之後，今年業績百億有望。



該公司指出，第二季營收的成長，主要來自 KIOSK 美國郵政專案以及瑞傳美國營收動能增強，加上振樺電在印度的 POS 業務穩定增長所致。至於中國市場，則因價格競爭相對挑戰。



展望下半年，該公司指出，第三季營收有歐美暑假影響，向來是傳統淡季，但第四季訂單能見度高。依歷史經驗，下半年的訂單及營收情況，均多較上半年成長，因此，預期第三季業績仍可持穩高檔，第四季將是全年度高峰，再創歷史新高可期，全年挑戰百億大關。



獲利方面，去年第四季併購瑞傳之後，隨著集團總部第一階段供應鏈整合及產銷結構調整，子公司瑞傳營收及毛利表現均有顯著成長，該公司預期，下半年合併毛利率應可逐季走揚。此外，就產品線而言，模組化 KIOSK 進軍全球品牌通路市場預計成為另一成長引擎。

