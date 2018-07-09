不再只是「噪音」 貿易紛爭已打擊投資人信心 分析師傾向成為持久談判

直到上週五之前，分析師總認為貿易戰仍有談判的空間，但隨著中美關稅落實，市場對未來的疑慮正在加深。

對美股來說，這種情況其實是好壞參半。好消息是，樂觀情緒經常是股市的反向指標，當樂觀情緒過高，但股市指數未達高水準時，常導致股市急殺。但壞消息是，投資人與商業情緒的減弱，引發全球貿易政策的不確定性。這個問題可能升級，並對全球經濟成長構成威脅，恐怕在未來 1 年難見改善。

雖然貿易戰升溫的情況已持續數月，但直到近日，許多分析師才開始擔憂貿易戰的可能性，及以及可能對股市的衝擊。摩根士丹利財富管理公司分析師說：「我們不再相信，華盛頓貿易談判的影響是良性的。」

投資人撤離股市

在貿易戰前提之下，美股股票型基金出現史上第 2 高的單週資金流出，而 ETF 也在今年 6 月，出現連續 3 個月的淨流出。

富國銀行分析師 Peter Donisanu 表示，過去幾週以來，美中貿易戰所帶來的相關風險快速上升，雖然很可能不會導致全面貿易戰，但是長期的貿易爭端，仍將影響對市場的觀點及目標。

富國銀行認為，有 80% 的可能性，貿易戰演變為曠日持久的協商，這種情況到最後會帶來市場及經濟好的結果，有 10% 的機率，問題可以快速解決，另有 10% 的機率，最終演變為保護主義升級及貿易戰，這是最不利的結果。

富國銀行指出，長期談判的最主要風險，是不確定性長久拖延，最終影響經濟活動。其數據也發現，機構投資人信心已見大幅下降，主因是貿易問題。

料走向長期談判

Action Economics 首席經濟學家 Michael Englund 指出，「技術上」說，當前處於貿易戰，但到目前為止，徵收關稅的影響力仍被誇大了。中國及川普都想在媒體前扮演「受害者」，真實的情況並沒有這麼嚴重。

Englund 相信，當前局勢仍是以談判為中心，而不是貿易戰，不過不太可能快速談出結果。面對美國的高調，中國也希望維持強勢，這阻礙了雙方能夠快速地解決問題。

TS Lombard 全球宏觀主管 Dario Perkins 表示，就像多數投資人一樣，目前川普貿易戰讓人最主要的感受是「噪音」，最可能的結果是一連串的衝突，充斥無關緊要的措施，和象徵性的勝利，這最終不會破壞宏觀經濟前景。

他說：「現在，隨著貿易緊張局勢升級－甚至可能到達全面貿易戰的邊緣， 市場風險顯然在增加。」