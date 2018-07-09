強勢美元短期不易扭轉 投資美股以小型股為優選

剛出爐的美國 6 月份 PMI(製造業採購經理人指數) 躍升至 60.2，優於前期及經濟學家預期，儘管今年全球市場出現諸多震盪，在許多不確定下，標普 500 指數累積仍有近 2% 的漲幅，而坐擁內需及景氣帶動的美國小型股則上漲了將近 1 成。在經濟數據良好，加上美國通膨預期將持續增溫下，小型股更能受惠，且根據過去經驗顯示，修正後的美股、以及美元上漲期間，都以小型股反彈幅度尤為突出，投資人可將美國小型股基金視為投資美股的另一選擇。

鉅亨基金交易平台表示，全球都在對經濟能否持續復甦出現疑慮之際，美國製造業指數率先繳出優異成績，6 月份的 PMI 指數不僅重回 60 之上，更逼近今年 2 月 60.8 的 14 年來最高。觀察主要領先指標，新訂單雖從 5 月份 63.7 小幅回落至 63.5，但依舊維持在強勁擴張區間 60 以上，顯示美國製造業活動依舊熱絡；進出口方面，即使在目前貿易議題不散的狀況下，進出口的狀況依舊不差，狀況較好或與前期相同的比例上升。

鉅亨基金交易平台指出，儘管市場仍受到貿易戰的干擾，何時落幕也還沒有定案。目前全球的緊張情緒推升美元走揚，加上美國經濟優於其他市場，其他市場受到政經局勢震盪影響，強勢美元短期恐不易扭轉。從投資標的來看，比較美國大型股與小型股發現，由於小型股主要以內需產業，不易受到匯率變動影響，過去經驗也顯示美元上漲期間，小型股表現仍強勁，近期的美國零售銷售數據顯示內需持續強勁，更可支撐美國小型股的走勢。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪指出，基於小型股較活潑的特性，通常在美國股市修正之後，美國小型股票反彈的幅度更大。歷史經驗顯示，在美股經歷一段修正之後，小型股平均反彈的幅度在未來各個區間都優於大型股票。

朱挺豪認為，美國經濟強勢以無庸置疑，而多項經濟數據更顯示出美國製造業動能持續攀升，包括庫存及交貨狀況都顯示目前供需狀況良好，通膨壓力溫和，有利維持經濟成長。在持續看好整體美國股市下，雖然近期仍有貿易戰影響市場信心，但鑑於貿易戰開打機率不高，預期一旦美股開始反彈，小型比大型股票表現突出的機會更高，喜歡美股的投資人也可適度將美國小型股納入資產配置中，以參與美國景氣走揚的利多。