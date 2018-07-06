美中貿易戰一觸即發 投資納黃金、高評級債降波動

美國今 (6) 日將對中國加徵 25% 關稅，緊張的貿易關係讓全球投資人繃緊神經，過去美國曾調整鋼稅，之後風險性資產普遍出現下跌，儘管全面爆發貿易戰的機率偏低，但短期內全球資產仍無法避免出現波動，投資上也需更加注意，建議風險程度較低的投資人，可適度納入高評級債券及黃金到投資組合中，可達到穩定波動及風險的功能。



鉅亨基金交易平台指出，對美國來說，貿易赤字代表美國在貿易上被別國佔便宜，削減貿易赤字將是第一要務。截至 4 月，今年以來美國貿易逆差最大的前 4 名國家內，中國及日本的貿易餘額都有小幅縮減，只有德國貿易餘額還繼續成長，比去年同期增加 160 億美元。德國繼續增加的貿易餘額，也是川普政府近期將目光轉向歐洲的原因，美國政府希望透過關稅及各種威脅利誘逼迫歐盟坐上談判桌，並自願且主動的削減貿易餘額。

鉅亨基金交易平台表示，過去美國也曾調漲鋼稅，2002 年 3 月調漲 30% 關稅後，風險性資產全面下跌，已開發國家股市半年及一年後分別下跌 13.7% 及 21.8%、新興市場股市下跌 13.7% 及 21.8%，各類股也不分防禦或週期股紛紛下跌；而避險資產的高品質債券及黃金則逆勢上漲表現優異。

鉅亨基金交易平台進一步指出，由於在美國調漲鋼稅後，歐盟隨即向世界貿易組織仲裁委員會提起訴訟，並於 6 月對美國部份商品課徵 100% 的報復關稅，隔年 3 月世界貿易組織宣佈美國敗訴，美國於 12 月取消鋼材的進口稅。值得注意的是，關稅調漲後的一年表現差勁的風險性資產，在關稅調漲期間中多數都收復失土，全球高收益債券甚至大漲 27.5%。在 WTO 宣判美國敗訴後，投資人就料到美國會收回關稅調漲的政策，因此，各類資產價格在美國正式取消進口稅時就開始反彈。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪指出，儘管全面爆發貿易戰機率偏低，但若真的爆發，其影響程度將難以衡量，建議投資人以整體資產配置為出發，略微減少風險性資產配置，並將黃金及以公債為主的高評級債券型基金納入資產配置中，以對付接下來的潛在波動。