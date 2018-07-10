從2018世界盃足球賽 看見中國投資機會

四年一度的世界盃點燃全球對足球的熱情，本周即將進入四強賽，今年的盛會，除了不斷爆冷門的比賽結果成為焦點，法人表示，「中國實力」的展現更引發熱議，這些「中國實力」代表中國經濟轉型的成果展現，更隱含著不可忽視的投資機會。

日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁表示，今年世界盃賽事中不難發現，場邊廣告看板頻頻出現「萬達」、「海信電視 中國第一」、「蒙牛」等中文字樣，隨著中國經濟影響力提升，本屆世界盃共有 7 家中國企業成功打進官方贊助商的行列；賽事期間中國贊助商廣告費用約為 8.4 億美元，是美國的 2 倍，創下中國企業贊助世界盃的新高，突顯中國企業走向國際化經營的實力。

黃昱仁指出，從 FIFA 工作人員配發的智慧型手機、智能環保空調，到 LED 大螢幕與場邊廣告看板等，本屆世界盃隨處可見「Made in China」的身影。

黃昱仁表示，吉祥物 Zabivaka 更為世界盃「中國智造」的創舉，廠商透過阿里巴巴 B2B 電商採購平台即時備料、生產、交貨，成品經由天貓、淘寶等國內電商平台販售，從品牌設計、生產到銷售，線上平台串聯了所有的產業線，形成一個遍佈中國各地的虛擬工廠與商店。由於這些「中國智造」的產品與設備均具備中國自主的智慧財產權，在全球關注的世界盃中，中國大力展現出逐漸成型的「智」造實力。

黃昱仁分析，中國邁入經濟轉型的下半場，各方改革已見成效。相較 2014 年巴西世界盃，今年俄羅斯世界盃從中國獲選贊助商數量、中國「智」造產品，到更有能力支付休閒生活的中國人民，處處展現這些年來中國經濟轉型成果，今年世足賽事儼然成了中國向國際展現新舊動能轉換的成果發表會，也透露出了中國的投資機會。