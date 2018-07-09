小米(01810-HK)破發 開報16.6元

香港首隻同股不同權架構上市的獨角獸小米集團(01810-HK)今日上市。小米董事長雷軍與管理層到達交易所，雷軍對於今日小米的歷史時刻，表示此時此刻，此情此景，非常激動。

十八年前用互聯網思維做手機，大家都不相信，當時有十三個人，今天他們都在在場。

中美貿易戰風雲變幻，感謝投資者支持，李嘉誠、馬雲、馬化騰，大市不好但好的公司還是會脫穎而出。今天邀請了六位支持小米八年的米粉到場。

小米上周在暗盤市場，暗盤價跌穿招股價。一些機構投資者看見的出價低至15.4元，較招股價17元折讓9.4%，惟未有買盤承接；亦有基金公司透露，小米暗盤叫價為16.15元，較發售價跌5%。今早小米的暗盤價都在16元以上，正式開市價為16.6元，與暗盤市場比較，已收回不少失地，但仍低於招股價。

感謝香港主管部門和港交所，如果沒有香港資本市場創新，我們很難有機會在香港掛牌上市，香港未來也會有更多新經濟公司上市。

小米流淌著創新的血液，沒有不付出、挫折和承受非議的創新，因此更要感恩，感恩說不完，最好的方式是繼續努力加油，回報米粉、員工和投資者，等會兒股票開始交易，這對小米來說是全新開始。

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