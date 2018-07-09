〈小米IPO〉小米IPO今登場 雷軍信心喊話：見證偉大 手機拼世界3強

小米 (1810-HK) 今(9)日在港交所 (0388-HK) 掛牌。招股期間，小米不但定價低於招股價，暗盤更跌破發行價，小米創始人、董事長兼行政總裁雷軍昨 (8) 日在致全員公開信中表示，小米估值為 543 億美元，將是全球科技股前三大 IPO，較外界預期更為樂觀，他信心喊話「明天，讓我們一起見證偉大時刻！」。

小米是香港「同股不同權」新制上路後，首檔首次公開發行 (IPO) 的股票，不過由於小米改變原先陸港兩地同時上市的計畫，延後發行中國存託憑證(CDR)，認購未如預期，且在小米以發行價區間下限港幣 17 元為承銷價後，小米上市時市值減至約 490 億美元，遠低於原先國際機構給出 800 到 940 億美元的估值近乎腰斬。

但雷軍仍對自家企業充滿信心。他在信中透露，小米 IPO 發行價 17 元港幣，估值 543 億美元，已經躋身有史以來全球科技股前三大 IPO，這是屬於所有小米人的巨大成功。

雷軍表示，在中美貿易戰的關鍵時刻，國際資本市場風雲變幻，包括李嘉誠、馬雲、馬化騰等行業領袖在內的十幾萬投資者積極參與認購小米，是對小米的莫大信任和重託，唯有繼續奮鬥才能回報這份信任。

他說，經歷 8 年艱辛的創業，所有的小米創業者都將贏得奮鬥的果實！「截至今天，我們一共有超過 7000 名員工持有股票或期權，IPO 後大家將獲得資本市場給予的福報。巨大的成功同樣屬於一路上信任小米、支持小米的投資者。比如，最早期的 VC，第一筆 500 萬美元投資，今天的回報高達 866 倍！

雷軍在信中勾劃未來的發展藍圖，表示將力爭取智能手機業務衝入世界三強，並將有節奏地擴展產品種類，進一步推進國際化，盡早實現國際業務收入佔比超過一半，認為「僅這三條策略，就保障了小米未來的成長性。」

雖然雷軍信心十足，但小米的招股結果與暗盤表現則不太理想。小米最終以招股價下限港幣 17 元定價，一手中籤率更高達 100%。另一方面，上週五 (6 日) 輝立交易場的數據顯示，小米暗盤收報港幣 16.1 元，較上市價 17 元低 5.29%，每手賬面虧港幣 180 元；在耀才暗盤則收報港幣 16.2 元低收 4.71%，每手賬面虧港幣 160 元。