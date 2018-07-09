油價100美元機率不大 分析師：今夏可能再漲10%

每桶 70 美元的原油很貴嗎？過了這個夏天，這個數字可能就會被認為很便宜了。

石油價格資訊服務 (The Oil Price Information Service) 全球能源分析負責人 Tom Kloza 最近估計，今年夏天原油價格可能從目前的水平上再漲 10%，讓消費者在面對加油機數字時感到心痛。

他表示，「布蘭特原油很快就會回升至 80 美元，而 WTI 相信也很快就會達到 80 美元。」

Kloza 曾準確地預測 2015 年油價崩盤，在油價 3 天前觸及 2014 年以來的最高價格之後，他重申了看多油價的立場。然而，他收回之前油價會升至 100 美元的說法。

Kloza 開玩笑說，「100 元油價的機率和好萊塢大明星約我去烤肉一樣低。他補充說明，在利比亞、奈及利亞和委內瑞拉等地的地緣政治事件影響下，布侖特原油是有可能達到每桶 90 美元的合理背景，但機會真的不大。

Kloza 在對下半年油價走勢進行預測時，提出他的報告敘述他的觀點。根據這份報告，在夏季結束前，全美無鉛汽油平均值將回升至每加侖 3 美元或更高的機率為 50%。他認為今夏颶風襲擊墨西哥灣沿岸是主要的看漲催化劑，而不是美國和伊朗之間的衝突。

他解釋，「你必須進行海上封鎖才能真正切斷伊朗每天 250 萬桶的所有石油輸出。」「我們當然可能相信政府有能力去做某些事情。但正逢期中選舉年，他們不會想看到世界末日般的汽油價格。」

然而，他預計這仍然是油價昂貴的一年。

Kloza 說，「作為一個汽油消費國，美國將比去年多支出大約 500 億美元。」「與 2011 年至 2014 年的阿拉伯之春運動和制裁伊朗相比，它仍然相對便宜。但 500 億美元的確是個驚人的數字。」