台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月9日

人民幣對美元上月重貶，下探近七個月低點，時逢第 2 季財報結算，業界預期，鴻海、和碩、廣達、英業達、可成等在大陸布局規模大的五大科技廠匯兌業外收益可期，估上季匯兌利益總和近百億元，有望是歷年同期新高。

美國總統川普本周將出訪歐洲，預料將面臨歐洲領袖再度要求避免爆發全球貿易戰的犀利言詞，會談結果將透露大西洋兩岸的關係是否出現更多裂痕。在此同時，中國正積極拉攏歐洲，希望藉由優惠待遇與加速投資談判等提議，與歐盟共組聯合陣線對抗川普的貿易政策。

美國上周五（6 日）鳴響中美貿易戰雙邊互課高關稅第一槍，美股當天收紅上漲，但這並不意味著台股警報解除！外資券商高層提醒，貿易大戰影響將隨時間推移有所不同，勿以一天行情下定論；百達資產管理更示警稱，全球股市有下跌 15％～20％風險。



經濟日報

五大科技廠 Q2 匯兌收益衝百億

金管會出招 引千億資金買股

川普本周訪歐 陸見縫插針

工商時報

全球股市恐崩跌 20%

國安基金明開會 緊盯貿易戰

日 MLCC 喊漲 台廠喜迎轉單

聯合報

人民幣重貶 科技廠受惠

共享停車 在台合法了

全球經貿關係大洗牌

蘋果日報

小米拼世界 3 強 IPO 今登場 雷軍喊話

小米 8 年發跡 靠米粉殺出重圍

專家警告 中國半導體須遠離「嚇尿體」

中國時報

監管權彈性無限大 金管會踹共

年改衝擊 退休軍公教打工自救

車市買氣急凍 來客數掉 3 成

自由時報

美中貿易戰再加碼 可能擴至 6000 億美元

中國日企不排除轉進東南亞

美議員盯上 華為︰不會是下個中興