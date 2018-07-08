法國《星期日報》：華為自認不會遭美制裁 續購美晶片

華為輪值首席執行官胡厚崑接受法國《星期日報》(Le Journal du Dimanche)訪問時表示，公司相信自己不會成為美國制裁目標，今年將繼續購買美國晶片。

華為是全球最大的電訊網絡設備供應商，也是全球第三大智能手機廠商，雖是一家民企，但外界認為它與中國政府關係非比尋常，但華為對此多次否認。

胡厚崑在訪問中被問到，是否擔心華為可能也會遭到美國制裁時，他稱，很難想像會這樣。10年前華為建立了一套控制公司出口的系統，這個系統很有效。公司的政策是密切遵守歐洲、聯合國和美國推出的所有法律和規定。

被問及華為能否在沒有美國零部件的情況下展開業務時，胡厚崑指出，華為的物流鏈是國際化的。公司必須持開放態度，並選擇最優秀的技術、最佳的產品。因此公司今年會繼續採購美國晶片。

上月數名美國國會議員聲稱，華為為美國大學提供研究經費，對國家安全構成重大威脅。

而今年較早前，美國議員要求谷歌重新考慮與華為的合作，稱其存在安全威脅。另外，華為夥美國電訊商AT&T在美國出售華為手機的協議，也在最後一刻因為安全顧慮而被叫停。

來源：信報

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)