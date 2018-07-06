早起才能參與的至福體驗

【撰文｜曹沛雯．陳淑玲 攝影｜蔡孝如 影片編導｜Jenny．陳淑玲 影像攝影｜蔡孝如．Jenny】

早晨 5 點到 7 點間，最能遇見眾多的僧侶。

泰國是個虔誠的佛教國家，男丁畢生必須出家ㄧ次。清晨，身穿橘色袈裟的僧侶們會拿著托缽沿路接受人們佈施，並向佈施的人唸經祈福。而不管短期或長期出家的僧侶，清晨必須外出化緣，一整日，就吃這些食物。泰國的僧侶並不用吃素，所以任何食物都可佈施，也可以捐贈金額，甚至零食、餅乾、飲料都可以。

感受和諧而寧靜的清邁時光

虔誠地脫了鞋，向土地也向僧侶致敬。

每天的清晨 5 點至 7 點間，天才剛亮，廟內僧侶們都會出門進行佈施。只要起得夠早，在清邁的街道上其實隨處就可以遇見這些佈施的僧侶。在清邁市區，最能集中看僧侶的就是清邁門週邊。天才剛亮，附近市場有不少攤商已出來做生意，獻品可以自己準備、也能在市場方便挑選到作為佈施的食物。我們仿照虔誠的民眾們，將鞋子脫下，赤腳進行佈施，表示尊重同樣赤腳的僧侶。接著把在市場買到的芒果糯米飯放入僧侶的托缽，然後合掌以示敬意，僧侶們會誠心接受獻品，然後靜心誦經祈福。在清晨的清邁門下，聖潔的陽光灑落在古城牆，讓人感受到了這座城市和諧而寧靜的一刻。

誠心在古城前、奉上獻品，也靜心接受祝福加持。

每日清晨外出佈施而得的食物，便是一日所吃的東西。

清晨佈施

清邁門附近至鄰近寺廟一帶均可見

5:00∼7:00

佈施時請脫鞋。欲拍照時請勿打擾僧侶行進或強行拍攝。

來源：《行遍天下》 2018 年 7 月

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