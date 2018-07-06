恐怖情人，從小就有跡可尋？

【採訪整理／張郁梵】

每年總有幾樁重大的情殺案件登上媒體版面，讓不少父母開始重視孩子的情緒調適能力，到底該怎麼做，才能引導孩子調整高自尊、玻璃心、無法接受挫折的心態，避免成為下一個事件中的「恐怖情人」？

這一個月翻開報紙，看見不少情殺新聞，恐怖情人層出不窮，令人憂心。仔細研究，不難發現不少社會案件中的恐怖情人是鄉民眼中的「人生勝利組」。明明有著令人稱羨的家世背景、學歷或外貌，為何無法接受分手、走不出情傷，甚至出手殺人呢？專家指出，恐怖情人多半有高自尊、玻璃心、無法接受挫折等人格特質。建議家長，應從小教育孩子正確的情緒抒發管道，避免孩子長大後變成恐怖情人！

不論是幾年前的台大宅王砍女友、高醫生殺情敵，還是近期發生的台大潑酸案、板橋分屍案…… 廣義來看，都是施暴者不懂得如何用適當的方式表達情緒導致，也許在他的成長過程，沒有人告訴他該如何管理自己的情緒，以至於當他在挫折來臨時，會因為找不到宣洩負面情緒的管道，而做出傷人傷己的行為。

家屬和當事人應有病識感

遇「恐怖情人」應尋求專業協助

勵馨基金會執行長紀惠容指出，恐怖情人通常都喜歡控制、喜歡掌握權力，也許從小就被教育要勇敢，所以個性往往比較剛強，而且無法忍受失敗，導致當對方提出分手要求時，很容易因為「被分手」，而陷入自我否定的情境裡，可能推翻自我價值，甚至惱羞成怒，做出不理智的行為。

建議有伴侶者，不妨觀察另一半在碰到危機事件或挫折時，是否會採取比較激進、急躁的手段，如果是，就要提高警覺。倘若兩人不幸走到分手一途，也要做到「不要否定對方」，千萬不要批評對方的個性、生活習慣、家庭背景，否則只會刺激對方，將自己推向險境。

紀惠容建議採取漸進式的方法來分手，但到底該如何平安地從恐怖情人身邊撤退，並沒有一定可行的解答，最安全的做法就是「尋求專業協助」。專家介入後，會依據個案的情形，量身打造適合的解決方式，畢竟每個個案都是獨一無二的。她也強調，每當看到這些社會案件，最遺憾的就是許多當事人（不論是受害者，還是加害者）和家屬常常缺乏病識感，導致意外發生時措手不及。

來源：《大家健康》 2018 年 7 月

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