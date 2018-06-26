注意 美債殖利率曲線已經接近金融危機以來最平的水平！

市場所關注的美債殖利率倒掛或許不再遙遠，美債長短債利差水平已經收窄至 2007 年 8 月的最低水平，距離倒掛僅一步之遙。

本周一，避險情緒再次驅動市場。華盛頓最新升級的貿易爭端措施推動投資者從風險資產中撤離，集體湧向避險資產。這種避險情緒驅動 10 年期美債殖利率周一跌至 2.88% 的低位，同時 2 年 - 10 年期美債利差也收窄至 2007 年 8 月的最低點，同時 5 年 - 30 年期、7 年 - 10 年期美債利差也繼續收窄處於年內的低位。

通常來說，較長期限的債券殖利率會較高，此時殖利率曲線的斜率為正，相反當期限較短的債券殖利率高於長債的時候，這也就是所謂的「倒掛」現象。殖利率曲線倒掛通常是經濟衰退的前兆。

值得關注的是, 在過去 7 次衰退之前，3 個月 - 10 年期美債利差都發生倒掛。在 2007 年次貸鼎盛時期，2 年 - 10 年期美債利差倒掛（隨後發生什麼大家都知道了）。

長債殖利率的持續走低對於聯準會來說也是未解之謎。聯準會主席鮑威爾在任內首個 3 月 FOMC 記者會時表示，過去很多個經濟周期中，美債殖利率曲線倒掛確實可以預測經濟衰退，但不再適用於當前經濟狀況。之前的場景通常是通膨不受控制地走高，迫使聯準會升息，進而令經濟陷入衰退，「但不是我們現在所處的環境」。在 6 月的聯準會會議上，其再一次表達不擔心殖利率曲線倒掛，聯儲官員談論這個話題的目標是找到合適的政策，以及修正對自然中性利率的理解，即不擔心趨平甚至倒掛暗示的經濟衰退風險。

對於長短債利差收窄，可能的解釋可能包括：相對於長債，短債殖利率對於聯準會的升息的行動更為敏感; 而從債券供給角度，在美國財政部集中發行短期票據之際，保險公司、養老基金、被動基金對於長債的需求不減；而過去幾年中 10 年期美債和德國殖利率的擴大也使得海外投資者更加青睞美國公債。

長債殖利率持續性的下跌也迫使投行紛紛下調其之前的預期。摩根士丹利上周五發表研報稱美債殖利率今年已經見頂，建議投資者參考 2.9% 點位買入 10 年期美債。

對於未來，投行分析師普遍認為美國公債殖利率曲線走平的趨勢將會持續下去，但是在殖利率曲線是否以及何時發生倒掛的問題上存在分歧。法興分析師 Subadra Rajappa 認為美國殖利率曲線仍「明顯趨向進一步走平」， 10 年期美國公債殖利率錨定在 3% 左右；「如果聯邦公開市場委員會提出的增長、通貨膨脹和貨幣政策路徑與實際相符的話，2 年 - 10 年期美債曲線應該會在 2019 年下半年逼近倒掛」。

比較悲觀的預測來自新債王 Gundlach，其認為不管美債殖利率曲線是否會倒掛，聯準會升息本身疊加財政刺激政策，已經足以令美國經濟走上「自殺之旅」：「我們在擴大赤字規模，同時卻在升息。」 前聯準會主席柏南奇、印度央行行長也都警告稱，美國赤字和升息並行的風險不容小覷。柏南奇甚至直言，這會讓美國經濟在 2020 年墜落懸崖。