兩大炭黑巨頭8月起提價 相關公司受關註

據媒體報道，美國炭黑供應商理查德森宣布從8月1日起，提高旗下所有炭黑産品價格，預計漲價幅度在110美元/噸。歐勵隆工程炭公司宣布，從8月1日開始，提高在歐洲、中東和非洲地區銷售的炭黑價格，漲價幅度為每噸82-107美元(約合人民幣525-685元)。
業内表示，供給側改革疊加環保趨嚴背景下，國内炭黑産能收縮顯著，2019年下半年前行業無新增産能投放，供給端有望持續優化。輪胎製造是炭黑主要需求端，國内用量佔炭黑産量60%，整體看需求端穩中向好。今年以來，原油價格持續上漲，擡升推高海外乙烯焦油法工藝路線炭黑成本，國内煤焦油工藝路線成本優勢凸顯，有望提振産品出口;相關公司受關註，黑貓股份(002068-CN) 國内龍頭，年産能為106萬噸。永東股份(002753-CN)炭黑産能24萬噸/年，自主研發的導電炭黑性價比優勢明顯;山東海化(000822-CN)的白炭黑廠，是山東海化股份有限公司股票上市募集資金興建的目前國内最大的白炭黑生産企業之一。
來源：金融界網站
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