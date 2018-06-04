中國動保3年前一卡車財務資料被盜 停牌太久將被迫退市

港交所甫宣佈修訂《上市規則》，上市公司長時間停牌可能被除牌，停牌長達 3 年 2 個月的中國動物保健品 (0940-HK) 終於被迫啟動退市程式。

《北京青年報》報導，今年 5 月，中國動保公告指出，4 月 27 日收到聯交所通知，以不再適合上市為由，展開上市規則第 6.10 條下取消本公司上市地位的程式。

5 月 17 日，停牌 3 年多的中國動保一口氣發佈了 3 年 (2014 年至 2016 年) 的半年報及相應的年報。年報顯示，2014 年至 2016 年，中國動保營收分別為港幣 2.79 億元、港幣 2.53 億元及港幣 2.65 億元，淨利潤為港幣 - 18.43 億元、港幣 - 7832.9 萬元及港幣 2107.5 萬元。3 年合計營收近港幣 8 億元，虧損則超過港幣 19 億元。

中國動物保健品長期停牌和被要求退市，與 2015 年 12 月的「一卡車財務資奇葩被盜事件」有關。

中國動保原定於 2015 年 3 月 27 日公佈 2014 年全年業績報告，但以「因核數師未能在規定時間出具審計報告」為由延遲公告。當年 2 月初，中國動保曾發佈預盈公告，稱 2014 年純利年增超過 50%，理由是「當年其他開支和財務成本減少」。

2015 年年底，上一年業績報告仍未公佈，港交所表態要求中國動保進行法證調查並披露法證調查結果，做為復牌條件之一。中國動保隨後表示，委任羅申美企業顧問有限公司擔任法證會計師進行法證調查，將於 2015 年 12 月展開，需時約 2 個月。

2015 年 12 月 28 日，中國動保公告指出，該公司一輛小貨車於 12 月 4 日在河北省保定市清苑區被盜，車內載有截至 2014 年年底 4 個年度及 2015 年度的所有財務檔。12 月 12 日，當地公安局通知稱卡車已尋回，但遺失檔則無法尋獲。至 12 月 28 日，尋回遺失文件的可能性不大。

「財務檔卻被盜」緩解了中國動保近一年未能發出 2014 年年報的尷尬，也讓中國動保延遲了 2015 年至 2017 年年報的刊發。

據公司官網介紹，中國動保是保吉安 (集團) 以獸用生物製品和化學藥品兩個板塊組建的境外企業，總部位於北京經濟技術開發區，自 1996 年成立至今，已擁有技術研究院、2 家生物製品公司和多家化學藥品公司。公司於 2010 年 12 月在港交所上市，是國內首家海外上市的動物保健品有限公司。迄今為止，中國動保仍沒有發佈 2017 年年報。

大量企業管制水準低下的「僵屍股」滯留股市，造成投資人損失並損港股市場聲譽，港交所 (0388-HK) 日前宣佈修訂《上市規則》，上市公司長時間停牌可能被除牌，新修訂的《上市規則》於今年 8 月 1 日起生效。