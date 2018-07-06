台股盤前—國際股市大幅反彈 指數力拚站回年線之上

台股昨 (5) 日 25 檔個股除權息，指數開盤蒸發約 18.52 點，終場大跌 110.06 點，收在 10611.81 點，年線得而復失。法人指出，美歐汽車關稅戰有解帶動歐股大漲，而美股周四表現也相當強勁，在國際股市大幅反彈下，台股力拚站回年線之上，目前年線位置約在 10720 點。

市場消息面部分，美國政府預計於美東時間 6 日凌晨零時 (台北時間今天中午 12 時) 起，對中國進口的 340 億美元商品課徵 25% 關稅，中方已宣告會立即反擊，市場關注雙方貿易戰開打對各產業造成的影響，而央行強調，美中貿易摩擦對國內經濟影響有限，將持續關注後續發展並妥適因應。

此外，金管會昨公布外資匯出入情況，外資連續 3 個月淨匯出，累計共匯出 65.38 億美元，約新台幣近 2,000 億元，顯示受美中貿易戰波及，在台外資大撤退。

股王大立光公布 6 月合併營收 45.08 億元，月增 4%，為今年新高，符合預期，且 7 月營收可望再優於 6 月，此說法符合蘋果新機拉貨時程，預期在 iPhone 新機拉貨潮點火下，大立光營收有望一路旺到年底，第 4 季則是攀上全年高峰。

被動元件市況持續熱絡，從目前已公布營收的廠商來看，包括華新科與旗下信昌電、國巨集團的奇力新等 3 家，6 月與第 2 季營收均創新高，且業者普遍預期，本季營收可望持續攀高。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，台股 MOSFET 概念股昨日殺到跌停，受到周四英特爾上漲與費半指數大漲影響，可望帶動 MOSFET 概念股出現強勁反彈，今天盤面主軸除聚焦 MOSFET 族群外，包括大立光與可成等營收表現佳蘋概股、先前跌深的嘉聯益等蘋概股也可留意。

邱鼎泰分析，美歐汽車關稅戰有解帶動歐股大漲，而美股周四表現也相當強勁，在國際股市大幅反彈下，台股力拚站回年線之上，目前年線位置約在 10720 點。